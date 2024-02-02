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Банки не готовы разрешать россиянам самозапрет на кредитование

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Банкиры просят исключить их из числа каналов передачи заявлений клиентов на самозапрет на получение кредитов, пишет «Коммерсантъ». Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Госдуму письмо с просьбой убрать из готовящихся ко второму чтению поправок к законам «О кредитных историях» и «О потребительском кредите (займе)» положения о возможности для граждан подавать заявление на самозапрет получения кредита через банки и МФО.

Банки не готовы разрешать россиянам самозапрет на кредитование

Самозапрет на выдачу потребкредитов одобрили в первом чтении в октябре 2023 года. В Госдуме считают, что эта мера поможет защитить население от действий мошенников. Исключение из правил составят кредиты под залог автомобиля или обеспеченные ипотекой.

В январе 2024 года россиянам предложили упростить механизм установки самозапрета на кредиты — добровольно отказаться от получения через банки и МФО. Норма может заработать с января 2026 года. 

В письме НСФР подчеркивается, что решение может привести к возникновению серьезных рисков как для физлиц, так и для финансовых организаций. В первом варианте был реализован простой путь: если клиент подает запрет дистанционно, то через «Госуслуги», если лично — то через МФЦ.

А банки, согласно поправкам к законопроекту, обязывают реализовать сразу все варианты подачи заявления и подписания его всеми имеющимися видами цифровой подписи, что оборачивается для крупных банков расходами в миллиарды рублей.

К тому же, недобросовестые сотрудники банков могут начать злоупотреблять своим положение: например, убедить клиента поставить запрет после получения кредита и заявить, что запрет можно снять только по истечении срока кредита.

Фото на обложке: Thapana_Studio / Shutterstock

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