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Банки начнут брать плату за переводы по номеру телефона
Новости
Наталья Бархатова
С 1 января 2020 года для банков начнут действовать тарифы Центробанка за использование системы быстрых платежей (СПБ). Как следствие, банки собираются ввести комиссию за переводы для пользователей, пишет «Коммерсантъ».
Банки начнут брать плату за переводы по номеру телефонаНаталья Бархатова
- Цетробанк запустил систему быстрых платежей в начале 2019 года. Она позволяет переводить деньги между картами разных банков по номеру телефона. В первый год существования системы ЦБ не брал комиссию с банков.
- По данным ЦБ, с момента запуска СБП россияне перевели через нее более 40 млрд рублей, причем для ряда банков переводы через СБП уже заняли значительную долю всех карточных переводов. Так, у «Русского стандарта» это 45,1% от общей суммы переводов между физлицами.
- Участники рынка указывают, что рост переводов через СПБ связан, в частности, с тем, что они в основном бесплатные. Только некоторые банки ввели комиссию за переводы: она составляет порядка 1% от суммы перевода, но не менее 30–50 рублей.
- Продолжат ли расти переводы через СБП, если банки введут комиссию, непонятно. Так, в «Альфа-банке» прогнозируют, что объемы операций и средний чек сократятся на 30-40%, а в «Совкомбанке» полагают, что введение комиссии не повлияет на спрос.
- Рынок тарифов на переводы СБП сформируется в первом квартале 2020 года, считает директор управления трансакционного бизнеса банка «Открытие» Михаил Щипков. Важную роль в формировании тарифов сыграет Сбербанк, который должен подключиться в СБП в конце марта.
- ЦБ обещает внимательно следить за уровнем тарифов и в случае перегибов ввести верхнюю планку.
Фото: tatsianama / Shutterstock
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