С 1 января 2020 года для банков начнут действовать тарифы Центробанка за использование системы быстрых платежей (СПБ). Как следствие, банки собираются ввести комиссию за переводы для пользователей, пишет «Коммерсантъ».

Банки начнут брать плату за переводы по номеру телефона