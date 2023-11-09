Немецкий химико-фармацевтический концерн Bayer планирует провести реструктуризацию. Корпорация хочет «сосредоточится на том, что важно, и избавиться от всего остального». К этим намерениям привело недовольство руководства текущими финансовыми показателями.

Корпорация Bayer планирует разделить бизнес. На данный момент эксперты рассматривают различные варианты реструктуризации, сообщил генеральный директор Bayer Билл Андерсон. По словам Андерсона, Bayer хочет сосредоточится на том, что важно для корпорации, и избавиться от всего остального.

Сейчас Bayer выпускает рецептурные и безрецептурные лекарственные препараты, а также производит средства для защиты растений и семена. Одним из вариантов реструктуризации является выделение производства удобрений в отдельную компанию.

О планах реструктуризировать бизнес привело недовольство руководства Bayer текущими финансовыми показателями. Чистый убыток Bayer по итогам третьего квартала 2023 года составил 4,57 млрд евро.

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