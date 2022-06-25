Беларусь — самое бюджетное зарубежное авианаправление в июле

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip составил список самых дешевых заграничных авианаправлений на это лето. Выгоднее всего отправиться в Беларусь — средняя минимальная стоимость июльских билетов из Москвы в соседнюю страну составляет 6,7 тыс. рублей.

Результаты исследования OneTwoTrip приводит газета «Известия». Второе и третье места в рейтинге самых бюджетных направлений заняли Киргизия со средней стоимостью минимальных билетов с вылетом в июле в 11,7 тыс. рублей и Таджикистан (12,3 тыс. рублей).

Сильнее всего в июле по сравнению с июнем подешевели билеты в Катар, Ирландию и ОАЭ. Стоимость перелета в Катар, место проведения Чемпионата мира по футболу-2022, упала на 45% и теперь составляет около 42,2 тыс. рублей в одну сторону. В Ирландию можно отправиться за 61,7 тыс., что на 41% меньше, чем месяцем ранее, а в ОАЭ — за 27,9 тыс. (39%).

На 33% снизилась стоимость перелета в Словению (55,2 тыс. рублей), на 15% — в Армению (порядка 18 тыс.).

Если говорить о традиционных туристических направлениях россиян, то относительно бюджетными считаются ОАЭ (27,9 тыс.), Турция (32,7 тыс.) и Израиль (34 тыс.) и Шри-Ланка (35,2 тыс.).

На этой неделе Директор Четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон призвал россиян выбирать направления отпускных поездок «трезво и осмотрительно», подчеркнув, что большинство балканских стран считаются Россией «недружественными».

В связи с этим политик посоветовал любителям отдыха на Балканах обратить внимание на Сербию, Турцию и Боснию и Герцеговину.

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