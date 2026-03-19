«Бери заряд» вырос до 7 млн пользователей после интеграции с Яндекс Go: количество станций сети достигло 60 тыс.

Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» за год после интеграции в Яндекс Go увеличил аудиторию до 7 млн пользователей. Сеть выросла до более чем 60 тыс. станций по России. К концу 2026 года вложения Яндекса в развитие сети превысят 2 млрд рублей.

В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи плотность покрытия — от 80 до 260 метров

Сервис доступен более чем в 200 городах и 800 населённых пунктах, включая небольшие города с населением от 50 тыс. человек.

За год в сети появилось около 20 тыс. новых партнёрских локаций, а общее число партнёров превысило 30 тыс. Среди них — крупные сети ритейла и общепита, включая Rostic’s, «ВкусВилл», X5 Group, Burger King и «Азбуку вкуса». Расширение сети во многом обеспечено развитием франчайзинговой модели.

Плотность покрытия в крупных городах:

Москва (внутри Садового кольца) — каждые 80 метров;

Москва (в пределах МКАД) — каждые 230 метров;

Санкт-Петербург и Сочи — каждые 260 метров.

По данным компании, с момента интеграции с Яндекс Go сеть станций выросла на 60%. В рамках франчайзинга количество станций увеличилось более чем в два раза — с 15 тыс. до 35 тыс. за год.

Аренда пауэрбанка занимает 8 секунд

Интеграция сервиса «Бери заряд» в Яндекс Go позволила отказаться от отдельного приложения и дополнительной регистрации — благодаря этому аренда пауэрбанка теперь занимает около 8 секунд.

За год сервис получил ряд новых возможностей. Среди них:

мультиаренда — до трёх устройств на один аккаунт,

интеграция в подписку «Яндекс Движ»,

запуск зарядных велостанций в Москве,

тестирование поминутной тарификации.

Также все станции приведены к единому стандарту, что позволяет брать пауэрбанк в одном городе и возвращать в другом.

Летом пользователи арендуют пауэрбанки до 1,5–2 млн раз

Наиболее высокий спрос фиксируется: утром (с 8 до 10), вечером (с 17 до 19) и в обеденное время в кафе и торговых центрах.

Летом сервис показывает максимальную активность — до 1,5–2 млн аренд в месяц.

В 2025 году сервис был доступен более чем на 500 массовых мероприятиях, включая VK Fest и «Пикник Афиши». Также станции установлены в необычных точках — от Эльбруса до теплоходов.

По итогам 2026 года вложения в развитие «Бери заряд» превысят 2 млрд рублей

Яндекс инвестирует в развитие сети, и к концу 2026 года вложения превысят 2 млрд рублей. Основные направления — увеличение плотности покрытия и расширение доступности сервиса.

Для масштабирования используются ML-алгоритмы, которые анализируют 11 млн возможных точек, учитывает десятки параметров — от трафика до данных действующих станций и прогнозирует выручку в первый месяц. По результатам тестирования такие локации обеспечивают до 80% от максимальной выручки. Сейчас инструмент используется внутри сети, однако участники рынка допускают его масштабирование на другие франшизы.