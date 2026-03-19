«Бери заряд» вырос до 7 млн пользователей после интеграции с Яндекс Go: количество станций сети достигло 60 тыс.
К концу 2026-го Яндекс инвестирует в сервис 2 млрд ₽
Сервис аренды пауэрбанков «Бери заряд» за год после интеграции в Яндекс Go увеличил аудиторию до 7 млн пользователей. Сеть выросла до более чем 60 тыс. станций по России. К концу 2026 года вложения Яндекса в развитие сети превысят 2 млрд рублей.
В Москве, Санкт-Петербурге и Сочи плотность покрытия — от 80 до 260 метров
Сервис доступен более чем в 200 городах и 800 населённых пунктах, включая небольшие города с населением от 50 тыс. человек.
За год в сети появилось около 20 тыс. новых партнёрских локаций, а общее число партнёров превысило 30 тыс. Среди них — крупные сети ритейла и общепита, включая Rostic’s, «ВкусВилл», X5 Group, Burger King и «Азбуку вкуса». Расширение сети во многом обеспечено развитием франчайзинговой модели.
Плотность покрытия в крупных городах:
- Москва (внутри Садового кольца) — каждые 80 метров;
- Москва (в пределах МКАД) — каждые 230 метров;
- Санкт-Петербург и Сочи — каждые 260 метров.
По данным компании, с момента интеграции с Яндекс Go сеть станций выросла на 60%. В рамках франчайзинга количество станций увеличилось более чем в два раза — с 15 тыс. до 35 тыс. за год.
Аренда пауэрбанка занимает 8 секунд
Интеграция сервиса «Бери заряд» в Яндекс Go позволила отказаться от отдельного приложения и дополнительной регистрации — благодаря этому аренда пауэрбанка теперь занимает около 8 секунд.
За год сервис получил ряд новых возможностей. Среди них:
- мультиаренда — до трёх устройств на один аккаунт,
- интеграция в подписку «Яндекс Движ»,
- запуск зарядных велостанций в Москве,
- тестирование поминутной тарификации.
Также все станции приведены к единому стандарту, что позволяет брать пауэрбанк в одном городе и возвращать в другом.
Летом пользователи арендуют пауэрбанки до 1,5–2 млн раз
Наиболее высокий спрос фиксируется: утром (с 8 до 10), вечером (с 17 до 19) и в обеденное время в кафе и торговых центрах.
Летом сервис показывает максимальную активность — до 1,5–2 млн аренд в месяц.
В 2025 году сервис был доступен более чем на 500 массовых мероприятиях, включая VK Fest и «Пикник Афиши». Также станции установлены в необычных точках — от Эльбруса до теплоходов.
По итогам 2026 года вложения в развитие «Бери заряд» превысят 2 млрд рублей
Яндекс инвестирует в развитие сети, и к концу 2026 года вложения превысят 2 млрд рублей. Основные направления — увеличение плотности покрытия и расширение доступности сервиса.
Для масштабирования используются ML-алгоритмы, которые анализируют 11 млн возможных точек, учитывает десятки параметров — от трафика до данных действующих станций и прогнозирует выручку в первый месяц. По результатам тестирования такие локации обеспечивают до 80% от максимальной выручки. Сейчас инструмент используется внутри сети, однако участники рынка допускают его масштабирование на другие франшизы.
