Яндекс научил ИИ выбирать места для станций «Бери заряд»: модель оценивает 11 млн локаций и прогнозирует их выручку

Сервис зарядных устройств «Бери заряд», входящий в структуру Яндекса, начал применять модель машинного обучения для оценки прибыли новых франчайзинговых точек, сообщает Forbes. Алгоритм анализирует около 11 млн возможных локаций и оценивает их по шкале от 1 до 100. Точки с высокими баллами приносят до 80% максимальной выручки на одну станцию.

Алгоритм прогнозирует выручку за первый месяц работы

Ранее партнёры выбирали места для установки устройств самостоятельно. Теперь Яндекс предлагает франчайзи использовать ИИ-модель, чтобы находить точки с потенциально самой высокой прибылью.

Модель была создана специалистами Яндекса с использованием технологии Location Intelligence. При расчёте учитываются десятки параметров, в том числе:

пешеходный трафик;

профиль и тип бизнеса площадки;

частота поиска организации;

рейтинг в Яндекс Картах;

финансовые показатели уже работающих станций с сопоставимой географией.

ИИ анализирует эту информацию, а после прогнозирует выручку за первые 30 дней работы и формирует итоговый балл. Он показывает целесообразность размещения устройства.

Обычно франчайзеры используют геосервисы только для внешней аналитики трафика

Источник Forbes отмечает: использование геосервисов для оценки локаций давно применяется франчайзерами, однако обычно речь идёт о внешней аналитике трафика. В случае «Бери заряд» управляющая компания разработала специализированный инструмент под задачи конкретной сети.

Эксперт отмечает, что сочетание собственных ИИ-моделей, картографической платформы и данных по десяткам тысяч действующих точек позволяет рассчитывать на более высокую точность прогнозирования.

Модель Яндекса можно адаптировать для других франчайзинговых сетей

Представители трех франчайзинговых компаний, чьи слова приводит Forbes, считают, что такую модель можно адаптировать и для других сетей. По их оценке, инструмент может быть выведен на рынок как самостоятельный продукт с возможностью интеграции в аналитику сторонних компаний.

В Яндексе сообщили, что на данный момент решение используется исключительно для собственных франчайзи, а планов по коммерциализации технологии нет.

До конца года количество точек «Бери заряд» станет больше на 60 тыс.

Яндекс приобрёл сервис «Бери заряд» в декабре 2024 года. На момент сделки сеть насчитывала около 40 тыс. точек. Сервис вошел в отдельное направление бизнеса.