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На трассе М11 заработает коридор для беспилотных транспортных средств

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума будет подписано соглашение по организации на трассе М11 «Нева» беспилотного транспортного коридора.

На трассе М11 заработает коридор для беспилотных транспортных средств

Участниками соглашения станут «КамАЗ», «Национальные телематические системы» (НТС), X5 Retail Group и «Первая экспедиционная компания», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе.

Мы объединяем усилия под эгидой Минтранса. Коридор от Москвы до Петербурга нужен для тестовой эксплуатации беспилотных грузовиков – они будут перевозить грузы между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы.
Алексей Нащекин, генеральный директор и совладелец «Национальных телематических систем»

Также источник «Ведомостей» добавил, что к соглашению присоединится ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», Globaltruck, «Сберавтотех» и сам Минтранс. Кроме того, соглашение официально было подписано «Деловыми Линиями», сообщили RB.RU в компании.

В тестовом режиме организовать движение планируется в 2024 году, но Нащекин уверен, что «мы поедем быстрее — уже в следующем году». По расчётам НТС, 1 км инфраструктуры для беспилотников обойдётся в 6 млн рублей, оборудование всей трассы протяжённостью 669 км обойдётся в 4 млрд рублей.

Лучше всего к тестированию готовы в «КамАЗе», отметил Нащекин. При этом электромобили в дальнейшем будут оборудованы водородными топливными элементами для увеличения дальности хода.

Сейчас бесконтрольное движение беспилотных автомобилей на водительском месте по дорогам общего пользования в России запрещено. Но, по словам Нащекина, до 2024 года в эксперимент будут включены дороги общего пользования, а также убраны обязательства по непосредственному нахождению водителя в кабине. 

Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин напоминает, что согласно Венской конвенции о международном движении, в которой участвует Россия, за рулём транспортного средства должен находиться водитель.

Исключение сделано в последние годы для технологии hub-to-hub на дорогах высшей технической категории. И в этом смысле трасса М11 отвечает этому критерию. То есть движение беспилотников без выхода на локальную сеть дорог соответствует мировому опыту, хоть и не соответствует конвенции в целом».

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Фото на обложке: Kekyalyaynen / Shutterstock.

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