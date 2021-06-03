На трассе М11 заработает коридор для беспилотных транспортных средств

3 июня в ходе Петербургского международного экономического форума будет подписано соглашение по организации на трассе М11 «Нева» беспилотного транспортного коридора.
Участниками соглашения станут «КамАЗ», «Национальные телематические системы» (НТС), X5 Retail Group и «Первая экспедиционная компания», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе.
Мы объединяем усилия под эгидой Минтранса. Коридор от Москвы до Петербурга нужен для тестовой эксплуатации беспилотных грузовиков – они будут перевозить грузы между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы.
Также источник «Ведомостей» добавил, что к соглашению присоединится ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», Globaltruck, «Сберавтотех» и сам Минтранс. Кроме того, соглашение официально было подписано «Деловыми Линиями», сообщили RB.RU в компании.
В тестовом режиме организовать движение планируется в 2024 году, но Нащекин уверен, что «мы поедем быстрее — уже в следующем году». По расчётам НТС, 1 км инфраструктуры для беспилотников обойдётся в 6 млн рублей, оборудование всей трассы протяжённостью 669 км обойдётся в 4 млрд рублей.
Лучше всего к тестированию готовы в «КамАЗе», отметил Нащекин. При этом электромобили в дальнейшем будут оборудованы водородными топливными элементами для увеличения дальности хода.
Сейчас бесконтрольное движение беспилотных автомобилей на водительском месте по дорогам общего пользования в России запрещено. Но, по словам Нащекина, до 2024 года в эксперимент будут включены дороги общего пользования, а также убраны обязательства по непосредственному нахождению водителя в кабине.
Директор Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Михаил Блинкин напоминает, что согласно Венской конвенции о международном движении, в которой участвует Россия, за рулём транспортного средства должен находиться водитель.
Исключение сделано в последние годы для технологии hub-to-hub на дорогах высшей технической категории. И в этом смысле трасса М11 отвечает этому критерию. То есть движение беспилотников без выхода на локальную сеть дорог соответствует мировому опыту, хоть и не соответствует конвенции в целом».
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Фото на обложке: Kekyalyaynen /
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