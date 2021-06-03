На трассе М11 заработает коридор для беспилотных транспортных средств

Участниками соглашения станут «КамАЗ», «Национальные телематические системы» (НТС), X5 Retail Group и «Первая экспедиционная компания», сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Минтрансе.

Мы объединяем усилия под эгидой Минтранса. Коридор от Москвы до Петербурга нужен для тестовой эксплуатации беспилотных грузовиков – они будут перевозить грузы между логистическими терминалами, находящимися недалеко от трассы. Алексей Нащекин, генеральный директор и совладелец «Национальных телематических систем»

Также источник «Ведомостей» добавил, что к соглашению присоединится ассоциация «Цифровой транспорт и логистика», Globaltruck, «Сберавтотех» и сам Минтранс. Кроме того, соглашение официально было подписано «Деловыми Линиями», сообщили RB.RU в компании.

В тестовом режиме организовать движение планируется в 2024 году, но Нащекин уверен, что «мы поедем быстрее — уже в следующем году». По расчётам НТС, 1 км инфраструктуры для беспилотников обойдётся в 6 млн рублей, оборудование всей трассы протяжённостью 669 км обойдётся в 4 млрд рублей.