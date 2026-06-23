Беспилотный грузовик Яндекса проехал из Москвы в Санкт-Петербург: впервые он преодолел 700 км без участия водителя

Беспилотный грузовик Яндекса впервые в России совершил полностью автономную поездку на расстояние 700 км, сообщает Forbes. Тягач с прицепом под названием «Роботрак» проехал по трассе М-11 «Нева» из Москвы в Санкт-Петербург. Во время рейса в кабине находился водитель-испытатель, однако он не вмешивался в работу системы автономного управления.

Грузовиком управлял ИИ

Во время поездки система управления на базе искусственного интеллекта самостоятельно выполняла все основные манёвры. Автомобиль обгонял более медленный транспорт, проезжал участки дорожного ремонта и проходил пункты оплаты на трассе.

В компании сообщили Forbes, что весь путь между двумя городами был преодолён в автономном режиме без необходимости брать управление под контроль человеку.

Единственная остановка на маршруте была связана с обязательным отдыхом водителя согласно действующим требованиям безопасности.

Яндекс развивает беспилотные грузоперевозки с 2017 года

Компания занимается разработкой технологий для автономного транспорта с 2017 года. В феврале 2026 года Яндекс подал заявку на регистрацию товарного знака «Роботрак».

Первые испытания автономных грузоперевозок для коммерческих клиентов стартовали осенью 2024 года. Тогда беспилотный грузовик компании доставил груз из Москвы в Тулу по трассе М-4 «Дон».

Парк беспилотных тягачей продолжит расти

Сейчас беспилотные грузовики компании уже выполняют коммерческие перевозки для ритейлеров и логистических операторов по трассам М-4 «Дон», М-11 «Нева» и Центральной кольцевой автодороге.

В течение 2026 года Яндекс рассчитывает увеличить парк автономных грузовиков ещё на 70 единиц, сообщил Forbes.

В компании ожидают, что полноценная коммерциализация беспилотных грузоперевозок начнётся в 2028 году. По прогнозам Яндекса, после 2030 года количество автономных грузовиков в эксплуатации может превысить 2 тыс. машин.

Контекст

Ранее Яндекс сообщил, что тестирует сценарии с удалёнными операторами, которые могут помогать беспилотным автомобилям такси в сложных ситуациях. Например, разработчики до сих пор не нашли универсального решения для случаев, когда предотвращение аварии требует от машины нарушить правила. Поэтому эксперты считают, что распространение роботакси не приведёт к исчезновению профессии водителя. Часть специалистов сможет перейти на новые роли, связанные с обслуживанием и контролем беспилотного транспорта.

Яндекс Такси готовится вывести на рынок беспилотные автомобили — обычные водители при этом не останутся без работы В будущем они смогут переквалифицироваться в операторов или тестировщиков беспилотных авто Читайте также

Беспилотные автомобили уже способны выполнять почти все задачи автономного движения, а серьёзных аварий с их участием пока не зафиксировано. Массовое внедрение технологии будет зависеть не только от её развития, но и от появления полноценного правового регулирования.