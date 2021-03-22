Запущен бесплатный сервис проверки и анализа контрагента

Группа компаний ВБЦ запустила сервис проверки контрагентов с бесплатным доступом к полному функционалу. «ВБЦ.Проверка контрагентов» включает в себя базу данных о субъектах бизнеса и ИИ-инструмент для анализа их деятельности, рассказал RB.ru представитель сервиса.
Система способна спрогнозировать финансовые, инвестиционные и кадровые риски развития бизнеса.
По заявлению разработчиков, сервис использует 22 источника информации и 19 реестров. Среди них — ФНС, арбитражные суды, Казначейство, Росстат, Роскомнадзор, Росприроднадзор, Ростехнадзор, Роспотребнадзор, Росздравнадзор, Роспатент, ТПП РФ, ЕГРЮЛ и другие. Данные обновляются в режиме онлайн.
В базе сервиса содержится информация о более чем 11 млн организаций и около 16 млн предпринимателей.
Помимо общих данных и сведений из ЕГРЮЛ, профиль контрагента содержит информацию о его контактах, наличии у него лицензий, финансовой отчетности, участии в госзакупках, средней зарплате сотрудников, жалобах в ФАС, арбитражных делах, исполнительных производствах, фактах недобросовестной деятельности как поставщика.
Также отчет содержит отзывы сотрудников и партнеров.
Аналитический функционал сервиса позволяет сформировать:
- полное досье на контрагента с точки зрения финансовых, юридических и бухгалтерских рисков;
- индекс финансового доверия, показывающий рекомендуемый лимит сделки с контрагентом;
- оценку аффилированности для поиска скрытых связей между людьми и компаниями;
- репутационный анализ на основе отзывов партнеров и сотрудников;
- ИИ-подбор тендеров и закупок;
- мониторинг рыночного окружения, партнеров и конкурентов;
- поиск потенциальных партнеров и клиентов, включая хантинг на сотрудников компаний-конкурентов;
- анализ рынка.
«Мы поставили цель сделать сервис по проверке контрагентов доступным. И в финансовом плане — поэтому впервые для этого рынка сервис абсолютно бесплатный для пользователей. И в плане восприятия информации — поэтому любой предприниматель может разобраться в данных без помощи штата юристов и финансистов», — отметил глава группы компаний ВБЦ Семен Теняев.
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Фото: tadamichi / Shutterstock
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