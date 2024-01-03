Самая высокооплачиваемая вакансия на начало года — бетонщик

Не прошло и трех дней нового года, как сервис «Работа.ру» проанализировал открытие вакансии и составил рейтинг самых высокооплачиваемых предложений их всех сфер отечественного бизнеса.

«Известия» ознакомились с исследованием и приводят топ самых востребованных и дорогих специалистов, которыми на начало года стали:

бетонщик в Красноярском крае (конкретно в Норильске) с четвертым профессиональным разрядом и опытом работы от трех лет — такому специалисту готовы платить от 360 тыс. рублей за «бетонирование монолитных конструкций любой сложности», тимлид со знанием Java в Ростове-на-Дону — зарплата от 300 тыс. рублей за «разработку бэкенд-части высоконагруженной банковской системы» и «интеграционных сервисов и микросервисных компонентов», а также написание Unit-тестов, стоматолог-ортопед в Нижнем Новгороде с профильным высшим образованием и отпытом свыше пяти лет — оклад от 300 тыс. рублей за прием пациентов и оформление соответствующей документации, семейная пара «для помощи по хозяйству в загородный дом» в Троицке обязательно с рекомендациями от бывших нанимателей — это стоит до 270 тыс. рублей в месяц за клининг, уборку территории, приготовление еды, уход за одеждой и пр., геодезист в Сургуте с опытом более трех лет и навыками работы в AutoCad, Credo_Dat, Credo_MIX и со стандартными геодезическими приборами (тахеометр, спутниковым приемником, лазерным дальномером) — 270 тыс. рублей обеспечены за вахтовую службу на объектах по строительству ЛЭП, обустройство месторождений, подготовку и оцифровку исполнительных чертежей,

В первую десятку вошли также руководитель отдела продаж электрических автомобилей в Казани (от 230 тыс. рублей), программист 1С в Краснодаре (до 270 тыс. рублей), монтажник ТТ/МК в Саратове (от 211 тыс. рублей), акушер-гинеколог в Красногорске (200 тыс. рублей) и ведущий специалист имитационного моделирования производства в Москве (180 тыс. рублей в месяц).

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