Джефф Безос упустил «серебро» в рейтинге самых богатых людей мира

Джефф Безос уступил второе место в рейтинге самых богатых людей мира индийскому магнату Гаутаму Адани, который начал год с 14-го места в индексе миллиардеров Bloomberg, а теперь стал «серебряным призеров» с капиталом в $146,8 млрд.
Владелец Adani Enterprises теперь отстает лишь от владельца Tesla и SpaceX Илона Маска, у которого $263,9 млрд, пишет Bloomberg.
Акции флагманской компании индийского миллиардера на этой неделе выросли до рекордного уровня, а ценные бумаги некоторых компаний его группы выросли более чем на 1000% с 2020 года.
Конгломерат Адани охватывает самые разные сферы бизнеса: от аэропортов до центров обработки данных, от цемента и до зеленой энергетики.
Именно продвижение возобновляемых источников энергии и инфраструктуры принесло Адани инвестиции от таких фирм, как Warburg Pincus и TotalEnergies SE, что помогло ему добавить к личному капиталу порядка $70 млрд непосредственно в кризис, когда многие несли убытки.
В феврале Адани сначала стал самым богатым человеком в Азии, обогнав индийца же Мукеша Амбани. Затем в апреле превзошел Билла Гейтса, еще через два месяца французского миллиардера Бернара Арно, а теперь и Безоса.
Последний отстает от Адани всего на $19 млн, поэтому есть вероятность, что в ближайшее время они будут периодически меняться местами в рейтинге, поскольку фондовый рынок чутко реагирует на новости макроэкономики.
Метаморфозы в рейтинге благосостояния также во многом зависят от акций Amazon, которые в этом году упали на 26%.
Фото на обложке: Mathieu Stern / Unsplash
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