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Опрос показал, где россияне находят деньги на крупные покупки

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Аналитики сервиса «Авито Работа» опросили 10 тысяч россиян старше 18 лет и узнали, какие средства они используют, если возникает необходимость совершить крупную покупку (стоимостью более 30 тысяч рублей). Выяснилось, что молодежь чаще ищет подработку, а пожилые — берут кредит или микрозайм.

Опрос показал, где россияне находят деньги на крупные покупки

Где россияне будут брать деньги на крупную покупку:

  • будут копить с основной зарплаты — 61%;
  • найдут подработку — 23%;
  • возьмут кредит или микрозайм — 19%;
  • займут деньги у членов семьи — 15%;
  • займут деньги у друзей — 6%.

При этом молодежь (18-24 года) также чаще всего готова копить на крупные покупки с зарплаты (64%). Доля готовых найти подработку гораздо выше среднего (38%). 19% сообщили, что воспользуются помощью родственников. На помощь друзей рассчитывают всего 3%.

Среди респондентов старше 25 лет подрабатывать готовы уже не более 25%. А вот пенсионеры (от 55 лет) чаще других пользуются для крупных покупок кредитами и займами.

При этом среди совершивших крупную покупку за последний год (66% от общего числа респондентов) треть (29%) воспользовались помощью членов семьи, а 26% — взяли кредит/микрозайм. Почти половине (43%) хватило доходов от основной работы.

Чаще всего (в 39% случаев) речь шла о покупке крупной бытовой техники (холодильник, плита, стиральная машина и другое). На втором месте (32%) — покупка цифровой техники (телефон, фотоаппарат и другое). На третьем месте с большим отрывом идут путешествия (15%).

Опрос проводился 13-15 июля 2020 года.

Фото: Unsplash

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