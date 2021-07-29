Bi.Zone выявила всплеск мошенничеств с подставными реквизитами известных брендов

Эксперты Bi.Zone в ходе расследования выявили схему работы злоумышленников: мошенники перехватывают переписку между компанией-заказчиком и компанией-подрядчиком, вступают в переписку от имени подрядчика и в нужный момент заменяют реквизиты оплаты на те, что принадлежат им.

Преступники регистрируют фальшивые доменные имена, маскирующиеся под крупные известные компании, такие как Disney, Walmart, BMW, Boeing, Airbus, Samsung, Adidas, а также различные российские корпорации.

По словам директора блока экспертных сервисов Bi.Zone Евгения Волошина, мошенники представляются именем известного бренда и говорят, что планируют закупить у жертвы продукцию. После непродолжительного диалога хакеры отправляют фишинговую ссылку, которая помогает украсть все необходимые данные.

«Когда жертва вводит учетные данные, мошенники получают доступ к корпоративному почтовому ящику менеджера по продажам. Далее злоумышленники отслеживают его переписку с другими контрагентами и в нужный момент замыкают беседу между компаниями на себя, подменяя реквизиты оплаты на собственные», — рассказал Волошин.

Во время таких атак злоумышленники за раз могут украсть сотни тысяч долларов. По данным ФБР, потери от аналогичных махинаций в США в прошлом году составили $1,8 млрд. По данным Bi.Zone, потери обратившихся за помощью жертв варьируются от $40 тысяч до $450 тысяч.

Эксперты Bi.Zone также проверили новые регистрируемые домены на предмет подобной аномалии, чтобы оценить масштабы атак. Более 45 тысяч из них зарегистрированы через специальный хостинг, принимающий оплату за биткоин. Появление таких доменов было зафиксировано в мае 2020 года, а с марта 2021 года отмечается заметный всплеск и рост их числа.

«В июне было зарегистрировано более 5 тысяч фишинговых доменов, что в 35 раз больше количества, зафиксированного за аналогичный период в 2020 году», — отметили в компании.

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Фото: Unsplash