Кибератак в 2025-м в России стало на 46% больше

Компания RED Security SOC зафиксировала рост кибератак в России — с начала 2025 года их число превысило 105 тысяч. Это на 46% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Каждая пятая атака была критической и могла привести к простоям или убыткам свыше миллиона рублей. Самым напряжённым стал третий квартал: за июль–сентябрь выявлено более 42 тысяч инцидентов.

Пик кибератак в России пришёлся на август 2025 года

С июля по сентябрь 2025 года количество атак составило 40% от общего числа инцидентов за девять месяцев. Особенно напряжённым оказался август — специалисты RED Security SOC зафиксировали 17 тыс. угроз, что стало рекордом с начала года.

Для сравнения: в прошлом году на третий квартал приходилось лишь 24% всех киберинцидентов, тогда статистически значимого всплеска не наблюдалось.

Наибольшее число атак пришлось на телеком, IТ и финансы

В 2025 году основными целями хакеров стали телекоммуникационные компании, которые обошли промышленность и вошли в тройку наиболее атакуемых отраслей — наряду с IТ и финансами.

RED Security SOC отмечает, что эти сектора особенно уязвимы, поскольку успешные атаки на них легко монетизировать, и они часто затрагивают массовые пользовательские данные.

Медиаотрасль показала рост кибератак на 43%

Отдельно выделяется медиаиндустрия, где число атак с начала года выросло на 43%, почти достигнув 9 тыс. инцидентов. Аналитики центра уточняют, что в первом полугодии 2025 года в фокусе хакеров оказались развлекательные сервисы — онлайн-кинотеатры, концертные площадки и сайты по продаже билетов. Только на них за полгода пришлось более 2,5 тыс. DDoS-атак.

Рост DDoS-атак в России связан с цифровизацией экономики

Технический директор центра мониторинга RED Security SOC Владимир Зуев отметил, что рост числа инцидентов связан с несколькими факторами. С одной стороны, цифровизация экономики усиливает риски для граждан и организаций, а с другой — сохраняется политизированность атак на российский бизнес.

При этом эксперты RED Security SOC зафиксировали снижение активности хакеров в сферах промышленности, энергетики и HoReCa (сфера гостеприимства и общественного питания). Однако речь идёт прежде всего о массовых и низкоквалифицированных атаках.

Количество таргетированных атак (APT), напротив, растёт — они становятся всё более точечными и разрабатываются под конкретные предприятия.

Бизнес в России сталкивается с волной атак и миллиардными убытками

Во втором полугодии 2025 года в России произошла серия громких хакерских атак на крупные компании — «Аэрофлот», Novabev Group (сеть «ВинЛаб») и аптечные сети «Неофарм» и «Столички». Инциденты привели к остановке рейсов, закрытию магазинов и онлайн-сервисов. По оценке экспертов, убытки «ВинЛаба» от летней атаки могли составить до 1,7 млрд рублей, а простои аптечных сетей повлияли на доступность лекарств в регионах.

Фото: Greggory DiSalvo / Getty Images