54% россиян готовы забрать вклады при понижении ставки

Большинство россиян готовы пересмотреть стратегию сбережений при дальнейшем снижении ключевой ставки, следует из исследования Domeo и Telegram-канала «Русские деньги». Если доходность вкладов опустится ниже 12% годовых, часть вкладчиков планирует перевести деньги в недвижимость или ремонт. Только 20% готовы оставить средства в банке.

Большинство вкладчиков не рассматривают акции и облигации как альтернативу

Аналитики ремонтной компании Domeo и Telegram-канала «Русские деньги» зафиксировали две равнозначных реакции на снижение ставок:

20% вкладчиков готовы сохранить консервативную модель и оставить деньги на депозитах;

20% хотят направить средства в материальные активы, включая покупку недвижимости или ремонт.

Интерес к альтернативным финансовым инструментам остаётся ограниченным. Акции и облигации в качестве следующего шага после вкладов рассматривают лишь 13% опрошенных.

Ставка ниже 12% — критический уровень для 29% вкладчиков

Отдельный опрос показал, что вкладчики чувствительны к уровню ставок. Для 29% респондентов критическим уровнем является ставка ниже 12% годовых. Ещё 25% начинают искать альтернативы при снижении доходности вкладов до 8%.

Таким образом, для 54% участников исследования снижение доходности депозитов станет причиной пересмотра стратегии хранения денег.

Большинство россиян ставят главной целью потратить сбережения на недвижимость

При выборе целей для вложения крупных сбережений россияне чаще всего ориентируются на жильё. Покупку недвижимости или оформление ипотеки в качестве приоритетного направления выбрали 34% респондентов.

Ещё 14% планируют направить средства на ремонт и обустройство жилья. Совокупно направления, связанные с жильём, выбрали 48% опрошенных. Путешествия и отдых в качестве основной цели выбрали 23% участников исследования. Крупные покупки, включая автомобили, интересуют 10% респондентов.

Финансовые инвестиции остаются наименее популярным вариантом — их выбрали 5% опрошенных.

Банки уже снижают ставки по вкладам

Как ранее писал «Коммерсант», крупнейшие банки за последний месяц заметно снизили ставки по вкладам. С момента заседания совета директоров Банка России 19 декабря падение составило около 50 базисных пунктов. Сейчас 10 крупнейших банков предлагают в среднем около 15% по трёхмесячным вкладам, 14% — по шестимесячным и 13% — по годовым.

Параллельно снижаются и проценты по кредитам, поэтому банки постепенно отказываются от высоких ставок по депозитам. На прошлой неделе о пересмотре условий объявили сразу семь банков.

В декабре Банк России снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов — до 16% годовых. Очередное заседание регулятора назначено на 13 февраля. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина допускала, что в 2026 году ключевая ставка может снизиться до 13%.