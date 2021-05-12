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Вакцинированным пассажирам в России предложат бонусы

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило письмо главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением создания бонусной программы для вакцинировавшихся от COVID-19 пассажиров.

Вакцинированным пассажирам в России предложат бонусы

Программу предлагают распространить на авиа- и железнодорожные перевозки, такси и каршеринг, сообщает «Коммерсант». Участники программы, привившиеся от COVID-19 в период с 25 мая по 25 августа, согласно проекту, смогут получить виртуальные деньги, а также бонусы и мили на сумму от 500 до 5 тысяч рублей.

Главной целью программы ОПП называет стимулирование вакцинации среди россиян: это снизит риски третьей волны коронавируса и позволит открыть границы. Минтранс подтвердил информацию о получении письма «Известиям».

«Транспортные компании заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее восстановился пассажиропоток и люди начали пользоваться их услугами. Более активная вакцинация снижает риски возникновения «третьей волны» коронавируса и ограничений для работы транспортного комплекса»,— заявил председатель ОПП Илья Зотов.

В настоящее время в России вакцинировано от COVID-19 около 21,5 млн человек. По темпам вакцинации лидируют Чукотский АО, Белгородская область и Ненецкий АО.

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Фото на обложке: Observer / Depositphotos.

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