Вакцинированным пассажирам в России предложат бонусы

Общероссийское объединение пассажиров (ООП) направило письмо главе Минтранса Виталию Савельеву с предложением создания бонусной программы для вакцинировавшихся от COVID-19 пассажиров.
Программу предлагают распространить на авиа- и железнодорожные перевозки, такси и каршеринг, сообщает «Коммерсант». Участники программы, привившиеся от COVID-19 в период с 25 мая по 25 августа, согласно проекту, смогут получить виртуальные деньги, а также бонусы и мили на сумму от 500 до 5 тысяч рублей.
Главной целью программы ОПП называет стимулирование вакцинации среди россиян: это снизит риски третьей волны коронавируса и позволит открыть границы. Минтранс подтвердил информацию о получении письма «Известиям».
«Транспортные компании заинтересованы в том, чтобы как можно быстрее восстановился пассажиропоток и люди начали пользоваться их услугами. Более активная вакцинация снижает риски возникновения «третьей волны» коронавируса и ограничений для работы транспортного комплекса»,— заявил председатель ОПП Илья Зотов.
В настоящее время в России вакцинировано от COVID-19 около 21,5 млн человек. По темпам вакцинации лидируют Чукотский АО, Белгородская область и Ненецкий АО.
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Фото на обложке: Observer /
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