Boston Dynamics представила робота-грузчика для автоматизации работы на складе

Компания Boston Dynamics представила робота Stretch. Он создан для перемещения ящиков и автоматизации процессов на складах. Об этом разработчик сообщил на своем сайте.

Отмечается, что робот способен перемещать до 800 ящиков в час. При этом без подзарядки он работает до 8 часов.

Stretch имеет квадратное основание с колесами и «мачту восприятия» с камерами и датчиками для анализа окружающей обстановки. Также робот оснащен огромной рукой с семью степенями свободы и набором присосок на конце. Так он может захватывать и перемещать ящики весом до 23 килограмм.

Основы управления роботом от Boston Dynamics можно освоить за несколько часов обучение, утверждают в компании.

Как отмечает The Verge, обычно оборудование для автоматизации устанавливается на складах в одном месте. Весь рабочий процесс строится вокруг него. Stretch, наоборот, способен самостоятельно перемещаться в любое место склада для загрузки или разгрузки товаров.

«Робот может обеспечить автоматизацию складов, не имеющих для этого соответствующей инфраструктуры», — отметил вице-президента Boston Dynamics по развитию бизнеса Майкл Перри.

По его словам, около 80% складов в мире не имеют оборудования для автоматизации. И это дает компании емкий рынок для продаж нового робота. Вместе с тем, цена Stretch пока неизвестна.

На данный момент Boston Dynamics ищет клиентов для пилотного тестирования робота. Коммерческое производство Stretch запланировано на 2022 год.

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Фото: Boston Dynamics