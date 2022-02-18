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Российский банк запустил бота, который предугадывает вопросы клиентов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский банк запустил голосового помощника, который предугадывает вопросы клиентов. Бот пытается угадать суть обращения на основе продуктового портфеля человека и событий, связанных с его профилем.

Российский банк запустил бота, который предугадывает вопросы клиентов

О запуске в пилотном режиме нового голосового помощника рассказали в пресс-службе ВТБ.

В момент звонка бот идентифицирует клиента, анализирует историю его обращений и продуктовый портфель, смотрит на произошедшие события, связанные с профилем клиента.

На основе данных система формирует предположение, с чем может быть связан вопрос, и спрашивает у клиента, действительно ли он звонит по этой теме. Если да, то помощник сразу дает ответ либо перенаправляет на оператора поддержки. В противном случае у клиента попросят сформулировать вопрос.

В ВТБ сообщили, что тестируют технологию на 10% клиентов, и используют работу системы для дополнительного обучения нейросети.

«После внедрения новых моделей на всю аудиторию, автоматизация контактного центра может вырасти на 20-30%», – отметила вице-президент ВТБ, директор департамента клиентского обслуживания Ольга Цегельная.

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Фото на обложке: fizkes / Shutterstock

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