Российский банк запустил бота, который предугадывает вопросы клиентов

Российский банк запустил голосового помощника, который предугадывает вопросы клиентов. Бот пытается угадать суть обращения на основе продуктового портфеля человека и событий, связанных с его профилем.

О запуске в пилотном режиме нового голосового помощника рассказали в пресс-службе ВТБ.

В момент звонка бот идентифицирует клиента, анализирует историю его обращений и продуктовый портфель, смотрит на произошедшие события, связанные с профилем клиента.

На основе данных система формирует предположение, с чем может быть связан вопрос, и спрашивает у клиента, действительно ли он звонит по этой теме. Если да, то помощник сразу дает ответ либо перенаправляет на оператора поддержки. В противном случае у клиента попросят сформулировать вопрос.

В ВТБ сообщили, что тестируют технологию на 10% клиентов, и используют работу системы для дополнительного обучения нейросети.

«После внедрения новых моделей на всю аудиторию, автоматизация контактного центра может вырасти на 20-30%», – отметила вице-президент ВТБ, директор департамента клиентского обслуживания Ольга Цегельная.

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