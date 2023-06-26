Баня в Нью-Йорке работает на тепле от биткоин-фермы

Популярная баня Bathhouse в Нью-Йорке раскрыла секретный способ подогрева бассейнов. Оказывается, все это время в качестве нагревательного элемента использовались биткоин-фермы. Посетители Bathhouse восприняли новость в штыки.

Нью-Йоркская баня Bathhouse опубликовала в Instagram* пост, раскрывающий специфичный способ нагрева воды. Вместо дров и огня там используются установки для майнинга биткоинов, которые вырабатывают существенное количество тепла. По словам представителей Bathhouse, их целью было пустить изначально вредную для экологию криптовалюту в хоть сколь-нибудь полезное русло.

Уникальная система двойного заработка на майнинге биткоина не понравилась посетителям бани. Пользователи начали массово писать негативные комментарии под постом, задаваясь вопросами насчет этичности такого бизнеса. «Меня беспокоит, кто майнит эту криптовалюту, кто получает от этого прибыль. Нам нужна прозрачность», — прокомментировал ситуацию один из подписчиков Bathhouse в Instagram.

Сооснователь Bathhouse Джейсон Гудман заявил в интервью Yahooo, что не понимает недовольство посетителей: «Вместо того, чтобы использовать электричество для питания обогревателя бассейна, мы используем электричество для работы майнинг-фермы. Что не так?».

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Фото на обложке: Bathhouse