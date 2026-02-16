Бургер Кинг показал обновлённую backend-структуру приложения

Бургер Кинг объявил о завершении масштабной модернизации backend-инфраструктуры мобильного приложения. Сеть полностью переработала архитектуру системы, благодаря чему интеграция новых сервисов и промо-механик ускорилась на несколько месяцев. Полный переход на обновлённую платформу завершится в марте 2026 года.

Старая архитектура перестала справляться с нагрузкой

Как сообщили в пресс-службе компании, прежняя backend-система затрудняла быстрый запуск новых функций и промо-инструментов. Любое изменение затрагивало сразу несколько компонентов, из-за чего даже точечные обновления превращались в продолжительные релизы.

«К 2024 году мы пришли к ситуации, когда объём аудитории стал настолько высоким, что даже в спокойные периоды система работала на верхней границе своих возможностей. В пиковые нагрузки это приводило к сбоям в цифровых каналах и ухудшению пользовательского опыта», — поделился Ильяс Домнин, CPO Бургер Кинг Россия.

Для дальнейшего масштабирования бизнеса компания изменила архитектуру приложения. Обновлённая система рассчитана на более высокую нагрузку и позволяет быстрее запускать новые функции.

Интеграцию обновлений ускорили благодаря независимым сервисам

Новая архитектура приложения основана на независимых сервисах. Благодаря этому единая система приложения была декомпозирована на отдельные блоки: заказы и корзину, каталог и рестораны, цены и конфигурации, платежи, программу лояльности и аналитику.

Каждый из сервисов получил собственную область ответственности и отдельную базу данных. Это позволило изолировать изменения: доработка одного компонента больше не требует изменений в других частях системы.

Тестирование началось давно — но происходило постепенно

Одним из условий проекта был переход без отключения действующего приложения. Решение предусматривало параллельную работу старой и новой версий приложения, а пользователей переводили в новое программное обеспечение поэтапно.

Сначала тестирование проходило внутри команды, затем — на 1% аудитории, далее на 5% и более широкой группе пользователей. Все этапы сопровождались мониторингом технических и бизнес-метрик.

В марте 2026 года переход на новую систему будет завершён

Завершить переход на новый backend компания планирует уже в марте 2026 года. После этого система будет использоваться как единая платформа для мобильного приложения, киосков самообслуживания, драйвов и веб-сайта.

Как отметил CEO и сооснователь ИТ-компании ZeBrains Рамиль Зайнеев, обновление архитектуры упрощает запуск новых сервисов и рассчитано на дальнейший рост нагрузки.