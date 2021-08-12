Региональные власти запустят новый сезон проверок бизнеса в 2022 году

Региональные власти осенью должны будут предоставить бизнесу план проверок на следующий год. При это будет применяться риск-ориентированный подход: чем выше риски в отношении объекта контроля, тем чаще проверки.

До начала следующего года регионы и муниципалитеты должны привести свое законодательство о контроле и надзоре в соответствие с федеральным. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании по реализации реформы надзорно-контрольной деятельности в субъектах Уральского федерального округа.

«Если плановые проверки намечены на следующий год, то сроки подготовки актов по каждому виду регионального контроля сокращаются. В этом случае документы нужно разработать и утвердить к началу октября нынешнего года», – указал Решетников.

Он подчеркнул, что необходимо применять риск-ориентированный подход: чем выше риски в отношении объекта контроля, тем чаще проверки. Этот подход – основа всего контроля за бизнесом, считает глава Минэкономразвития.

Максим Решетников также обратил внимание, что обновились и другие подходы к принципам проверки. Теперь упор делают на риск-ориентированном подходе, который стал основой всего контроля, профилактике нарушений и просвещении предпринимателей, которые открывают свое дело.

«Отдельный акцент сделан на работе с бизнесом по разъяснению проверяемых требований — консультирование, обобщение правоприменительной практики. А на сайтах контрольных ведомств можно пройти "самообследование" — через ответы на вопросы понять, соответствуешь ли ты предъявляемым требованиям», — сказал он.

По его словам, сейчас властям предстоит принять положение о виде регионального контроля, определить категории рисков, включить информацию о проверках в Единый реестр видов контроля и согласовать план с прокуратурой. При этом все неактуальные региональные акты должны быть изменены или отменены.

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Фото: fizkes / Shutterstock