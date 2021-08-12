Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Региональные власти запустят новый сезон проверок бизнеса в 2022 году

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Региональные власти осенью должны будут предоставить бизнесу план проверок на следующий год. При это будет применяться риск-ориентированный подход: чем выше риски в отношении объекта контроля, тем чаще проверки. 

Региональные власти запустят новый сезон проверок бизнеса в 2022 году

До начала следующего года регионы и муниципалитеты должны привести свое законодательство о контроле и надзоре в соответствие с федеральным. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании по реализации реформы надзорно-контрольной деятельности в субъектах Уральского федерального округа.

«Если плановые проверки намечены на следующий год, то сроки подготовки актов по каждому виду регионального контроля сокращаются. В этом случае документы нужно разработать и утвердить к началу октября нынешнего года», – указал Решетников. 

Он подчеркнул, что необходимо применять риск-ориентированный подход: чем выше риски в отношении объекта контроля, тем чаще проверки. Этот подход – основа всего контроля за бизнесом, считает глава Минэкономразвития.

Максим Решетников также обратил внимание, что обновились и другие подходы к принципам проверки. Теперь упор делают на риск-ориентированном подходе, который стал основой всего контроля, профилактике нарушений и просвещении предпринимателей, которые открывают свое дело.

«Отдельный акцент сделан на работе с бизнесом по разъяснению проверяемых требований — консультирование, обобщение правоприменительной практики. А на сайтах контрольных ведомств можно пройти "самообследование" — через ответы на вопросы понять, соответствуешь ли ты предъявляемым требованиям», — сказал он.

По его словам, сейчас властям предстоит принять положение о виде регионального контроля, определить категории рисков, включить информацию о проверках в Единый реестр видов контроля и согласовать план с прокуратурой. При этом все неактуальные региональные акты должны быть изменены или отменены.

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: fizkes / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Российская Cabra VC запустила новый фонд на $50 млн для поиска стартапов ранних стадий
  2. 2 Продукты питания стали самой быстрорастущей категорией на российском рынке онлайн-продаж
  3. 3 Большинство россиян готовы переехать в другой город ради высокой зарплаты — исследование
  4. 4 Убытки московских таксистов при введении минимального тарифа составят 5 млрд рублей в год
  5. 5 Стало известно, на сколько меньше готовы получать россияне ради удаленки — исследование
ArtTech — карта разработчиков арт-технологий
Все игроки российского рынка технологий для искусства
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

13 августа 2021

Codenrock Battle

13 августа 2021

Бизнес-акселератор Росатома

15 августа 2021

Media Gatе

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма