Региональные власти запустят новый сезон проверок бизнеса в 2022 году

Региональные власти осенью должны будут предоставить бизнесу план проверок на следующий год. При это будет применяться риск-ориентированный подход: чем выше риски в отношении объекта контроля, тем чаще проверки.
До начала следующего года регионы и муниципалитеты должны привести свое законодательство о контроле и надзоре в соответствие с федеральным. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на совещании по реализации реформы надзорно-контрольной деятельности в субъектах Уральского федерального округа.
«Если плановые проверки намечены на следующий год, то сроки подготовки актов по каждому виду регионального контроля сокращаются. В этом случае документы нужно разработать и утвердить к началу октября нынешнего года», – указал Решетников.
Он подчеркнул, что необходимо применять риск-ориентированный подход: чем выше риски в отношении объекта контроля, тем чаще проверки. Этот подход – основа всего контроля за бизнесом, считает глава Минэкономразвития.
Максим Решетников также обратил внимание, что обновились и другие подходы к принципам проверки. Теперь упор делают на риск-ориентированном подходе, который стал основой всего контроля, профилактике нарушений и просвещении предпринимателей, которые открывают свое дело.
«Отдельный акцент сделан на работе с бизнесом по разъяснению проверяемых требований — консультирование, обобщение правоприменительной практики. А на сайтах контрольных ведомств можно пройти "самообследование" — через ответы на вопросы понять, соответствуешь ли ты предъявляемым требованиям», — сказал он.
По его словам, сейчас властям предстоит принять положение о виде регионального контроля, определить категории рисков, включить информацию о проверках в Единый реестр видов контроля и согласовать план с прокуратурой. При этом все неактуальные региональные акты должны быть изменены или отменены.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: fizkes / Shutterstock
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Российская Cabra VC запустила новый фонд на $50 млн для поиска стартапов ранних стадий
- 2 Продукты питания стали самой быстрорастущей категорией на российском рынке онлайн-продаж
- 3 Большинство россиян готовы переехать в другой город ради высокой зарплаты — исследование
- 4 Убытки московских таксистов при введении минимального тарифа составят 5 млрд рублей в год
- 5 Стало известно, на сколько меньше готовы получать россияне ради удаленки — исследование