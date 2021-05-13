Британский производитель крепких напитков начнет использовать бутылки из бумаги

Лесозаготовительная компания из Финляндии Stora Enso объявила о начале поставок целлюлозы для упаковочной компании Pulpex – стартапа, созданного британским производителем премиальных алкогольных напитков Diageo, выпускающего такие продукты как виски Johnnie Walker, ликер Baileys, пиво Guinness, пишет Reuters.
Бутылки будут изготавливаться сразу в нужной форме, без первоначального создания доски, а затем покрываться пищевыми покрытиями, добавили в Reuters.
«Мы не используем барьер из ПЭТ, и если мы используем пластик, мы хотим, чтобы бутылки были пригодны для вторичной переработки, а в случае, если они попадут в природу, биоразлагаемыми», – цитирует Reuters старшего вице-президента подразделения формованного волокна Stora Enso Сохраба Каземахвази.
Полноценную коммерческую линию производства тары планируют наладить к 2022 году.
Diageo – британский производитель премиальных напитков, выпускает продукты под брендами Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Guinness.
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