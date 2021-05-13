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Британский производитель крепких напитков начнет использовать бутылки из бумаги

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Лесозаготовительная компания из Финляндии Stora Enso объявила о начале поставок целлюлозы для упаковочной компании Pulpex – стартапа, созданного британским производителем премиальных алкогольных напитков Diageo, выпускающего такие продукты как виски Johnnie Walker,  ликер Baileys, пиво Guinness, пишет Reuters.

Британский производитель крепких напитков начнет использовать бутылки из бумаги

Бутылки будут изготавливаться сразу в нужной форме, без первоначального создания доски, а затем покрываться пищевыми покрытиями, добавили в Reuters.

«Мы не используем барьер из ПЭТ, и если мы используем пластик, мы хотим, чтобы бутылки были пригодны для вторичной переработки, а в случае, если они попадут в природу, биоразлагаемыми», – цитирует Reuters старшего вице-президента подразделения формованного волокна Stora Enso Сохраба Каземахвази.

Полноценную коммерческую линию производства тары планируют наладить к 2022 году.

Diageo – британский производитель премиальных напитков, выпускает продукты под брендами Johnnie Walker, Crown Royal, J&B, Smirnoff, Captain Morgan, Baileys, Guinness.

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Фото на обложке: Pulpex

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