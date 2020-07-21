Большинство россиян не готовы совершать крупные покупки
Половина жителей России откладывает часть зарплаты на крупные покупки. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового портала «Работа.ру». Rusbase ознакомился с результатами опроса.
Сколько денег россияне откладывают от зарплаты на дорогие покупки:
- меньше 30% — 33% респондентов;
- от 30% до 50% — 12% респондентов;
- больше 50% — 5% респондентов.
При этом большинство опрошенных не готовы в ближайшее время совершать крупные покупки (62% опрошенных).
Среди тех, кто готов потратить накопления, больше всего опрошенных хотят поехать отдыхать. Другие популярные варианты ответа: покупка новой бытовой техники, квартиры, автомобиля, смартфона или ноутбука.
Сколько времени россияне копят на крупные покупки:
- вообще не копили деньги — 28%;
- меньше полугода — 26%;
- более полугода — 17%;
- год — 8%;
- больше года — 21%.
«Работа.ру» провела опрос в июле 2020 года. В нем участвовали 3200 пользователей сервиса из всех регионов России.
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter