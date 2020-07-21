Большинство россиян не готовы совершать крупные покупки

Половина жителей России откладывает часть зарплаты на крупные покупки. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового портала «Работа.ру». Rusbase ознакомился с результатами опроса.

Сколько денег россияне откладывают от зарплаты на дорогие покупки:

меньше 30% — 33% респондентов;

от 30% до 50% — 12% респондентов;

больше 50% — 5% респондентов.

При этом большинство опрошенных не готовы в ближайшее время совершать крупные покупки (62% опрошенных).

Среди тех, кто готов потратить накопления, больше всего опрошенных хотят поехать отдыхать. Другие популярные варианты ответа: покупка новой бытовой техники, квартиры, автомобиля, смартфона или ноутбука.

Сколько времени россияне копят на крупные покупки:

вообще не копили деньги — 28%;

меньше полугода — 26%;

более полугода — 17%;

год — 8%;

больше года — 21%.

«Работа.ру» провела опрос в июле 2020 года. В нем участвовали 3200 пользователей сервиса из всех регионов России.