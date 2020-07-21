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Большинство россиян не готовы совершать крупные покупки

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Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Половина жителей России откладывает часть зарплаты на крупные покупки. Об этом говорят результаты опроса рекрутингового портала «Работа.ру». Rusbase ознакомился с результатами опроса. 

Большинство россиян не готовы совершать крупные покупки

Сколько денег россияне откладывают от зарплаты на дорогие покупки: 

  • меньше 30% — 33% респондентов;
  • от 30% до 50% — 12% респондентов;
  • больше 50% — 5% респондентов. 

При этом большинство опрошенных не готовы в ближайшее время совершать крупные покупки (62% опрошенных). 

Среди тех, кто готов потратить накопления, больше всего опрошенных хотят поехать отдыхать. Другие популярные варианты ответа: покупка новой бытовой техники, квартиры, автомобиля, смартфона или ноутбука. 

Сколько времени россияне копят на крупные покупки: 

  • вообще не копили деньги — 28%;
  • меньше полугода — 26%;
  • более полугода — 17%;
  • год — 8%;
  • больше года — 21%. 

«Работа.ру» провела опрос в июле 2020 года. В нем участвовали 3200 пользователей сервиса из всех регионов России. 

Фото: Tero Vesalainen / Shutterstock

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