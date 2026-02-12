Бывшие заводы Toyota и Volkswagen возобновят работу в 2026-м

В 2026-м в России ожидается возобновление работы двух бывших автозаводов — Toyota под Санкт-Петербургом и Volkswagen в Нижегородской области, сообщает ТАСС. К концу 2025 года объёмы выпуска на ранее перезапущенных предприятиях увеличились на треть — до 368 тысяч машин. Доля российских автомобилей на рынке за тот же период выросла с 45 до 56%.

Минпромторг восстановил производство на бывших заводах иностранных автоконцернов

Как передаёт ТАСС со ссылкой на слова главы Минпромторга Антона Алиханова, производство на большинстве предприятий, ранее оставленных зарубежными автоконцернами, уже восстановлено.

В будущем ведомство хочет создать механизмы, которые снизят риски для локальных партнеров и инвесторов при возможных изменениях экономической или внешнеполитической ситуации. Глава Минпромторга Антон Алиханов сообщает, что министерство планирует усилить защиту инвестиций российского бизнеса на случай повторного ухода иностранных автоконцернов.

Завод Toyota в Петербурге запустят в 2026 году под брендом Senat

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге возобновит работу в 2026 году — такие планы ещё осенью 2025-го озвучил вице-губернатор Кирилл Поляков в интервью «Ведомостям». Проект развивается в кооперации с иностранным партнёром из дружественного государства, но название инвестора официально не раскрывается.

Источник «Ведомостей», знакомый с подготовкой проекта, уточнял, что на площадке планируется производство автомобилей под брендом Senat. Линейка должна включать два седана и один внедорожник.

По итогам 2025 года производство на бывших иностранных площадках выросло примерно на треть — до 368 тыс. автомобилей. В министерстве считают, что это подтверждает адаптацию отрасли к новым условиям и постепенное выстраивание собственных производственных цепочек.

Контекст

Бывший завод Toyota в Санкт-Петербурге перешёл под управление российского производителя Aurus ещё весной 2024 года. Предприятие было передано структурам ФГУП «НАМИ» (63,5% акций которого принадлежит Aurus) после того, как японский концерн продал российские активы в 2023-м. Глава Минпромторга Денис Мантуров тогда подтвердил передачу завода и анонсировал запуск производства до конца 2024 года, однако сроки были перенесены.

Сейчас Aurus готовится к выпуску автомобилей бизнес-класса на петербургской площадке совместно с зарубежным партнёром. При этом сам производитель продолжает развивать другие направления: в 2025 году был открыт предзаказ на электромотоцикл Aurus Merlon, продажи которого должны начаться в 2026 году.