Онлайн-продажи между частными лицами выросли на 87% и превысили триллион рублей

Рынок интернет-торговли между частными лицами вырос на 87% за полтора года и превысил 1 трлн рублей в 2020 году. Об этом сособщается в исследовании, которое подготовили сайт объявлений «Авито» и агентство Data Insight (есть в распоряжении RB.ru).

Количество сделок выросло на 70% и превысило 300 млн., продавцов на С2С-рынке сегодня 13,2 млн, покупателей — 13,3 млн. Если в 2017 году у продавца была в среднем одна сделка в месяц, то в 2019 году — уже 1,3 сделки, а еще через год — 2,3.

Эксперты также заметили, что доля продавцов, занимающихся перепродажей товаров, выросла в полтора раза с 2017 года. Покупка и продажа новых товаров достигла 15% в общем количестве С2С-сделок. Больше всего их совершается в категориях «Для красоты и здоровья» и «Аксессуары».

В целом самой популярной категорией товаров от частников являются «бытовая техника, электроника и компьютеры» (24% продаж), «одежда и обувь» (18%) и «детские товары» (17%). За ними идут «автозапчасти», «товары для дома» и «спорт и отдых».

В последнее время растет количество межрегиональных сделок и популярность доставки, отмечают эксперты «Авито» и Data Insight. Доля тех, кто ограничен продажей в пределах своего города, снизилась с 2017 года с 72% до 53%, а доля продающих по всей России выросла с 7% до 16%.

Среди С2С-продавцов в 2020 году доля мужчин увеличилась до 63%. Средний возраст продавцов вырос на 5 лет по сравнению с 2019 годом и достиг 39 лет. По-прежнему самым популярным каналом для частных продаж в России остаются сервисы объявлений. По итогам прошлого года ими пользовались 87% продавцов и 88% покупателей. Доля продавцов, использующих для продаж соцсети, выросла с 28% до 34%.

«C2C-онлайн-продажи — уже большой самостоятельный рынок со своими законами, игроками и трендами. Мотивы для покупок в c2c — это не только более низкая средняя цена на те же и аналогичные товары, но и возможность купить уникальную вещь. И это значит, что с2с удовлетворяет спрос, на который нет ответа у магазинов», — прокомментировал итоги исследования партнер Data Insight Федор Вирин.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: 22Images Studio / Shutterstock