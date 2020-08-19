Эксперт по карьере расскажет об актуальных профессиях онлайн

20 августа бизнес-школа для детей KinderMBA проведет онлайн-встречу с Надеждой Михайленко, карьерным коучем, специалистом по профориентации и руководителем проектов ICF. Эксперт расскажет, какие профессии будут актуальны в ближайшие десять лет и как помочь ребенку выбрать карьерный путь. Участие бесплатное.

Кроме мастер-класса под названием «Будущее рынка труда: как помочь подростку с выбором профессии?», в программе мероприятия — выступление сооснователя школы KinderMBA Кнарик Арабян. Она обсудит с участниками, зачем детям нужно бизнес-мышление. Также в завершение онлайн-встречи все желающие смогут задать вопросы спикерам.

Мероприятие пройдет в сервисе для онлайн-конференций Zoom. Зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Фото на обложке: insta_photos/Shutterstock