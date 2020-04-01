GeekBrains проведет бесплатный карьерный марафон

С 6 по 17 апреля образовательная онлайн-платформа GeekBrains проведет карьерный марафон. В него войдут 23 вебинара по маркетингу, дизайну, программированию и управлению. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

Участники марафона прослушают лекции специалистов, в том числе рекрутеров, которые дадут советы по построению карьеры, а также выполнят практические задания.



Среди спикеров:



Елена Гордей , консультант по карьерному развитию, бывший директор по персоналу PepsiCo в СНГ;

, консультант по карьерному развитию, бывший директор по персоналу PepsiCo в СНГ; Евгений Паршин , директор по продукту в Альфа-Банке, основатель ProductHub.ru;

, директор по продукту в Альфа-Банке, основатель ProductHub.ru; Иван Русанов , владелец продукта в Mail.ru Group;

, владелец продукта в Mail.ru Group; Алексей Свиридо , дизайнер цифровых продуктов в Альфа-Банке;

, дизайнер цифровых продуктов в Альфа-Банке; Николай Белоусов , аналитик, основатель агентства Your Partner Digital;

, аналитик, основатель агентства Your Partner Digital; Любовь Ардашева , методист GeekBrains и когнитивный психолог;

, методист GeekBrains и когнитивный психолог; Данила Терсков , куратор программы по digital-маркетингу в GeekBrains;

, куратор программы по digital-маркетингу в GeekBrains; Александр Фисунов , кандидат технических наук, декан факультета Java-разработки GeekBrains;

, кандидат технических наук, декан факультета Java-разработки GeekBrains; Павел Тарасов, профессиональный веб-разработчик и преподаватель в GeekBrains.

Организаторы разыграют среди участников бесплатное обучение на образовательном портале. Узнать подробности и записаться можно на сайте карьерного марафона GeekBrains.

Фото на обложке: NordWood Themes/Unsplash