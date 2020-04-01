GeekBrains проведет бесплатный карьерный марафон
С 6 по 17 апреля образовательная онлайн-платформа GeekBrains проведет карьерный марафон. В него войдут 23 вебинара по маркетингу, дизайну, программированию и управлению. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.
Участники марафона прослушают лекции специалистов, в том числе рекрутеров, которые дадут советы по построению карьеры, а также выполнят практические задания.
Среди спикеров:
- Елена Гордей, консультант по карьерному развитию, бывший директор по персоналу PepsiCo в СНГ;
- Евгений Паршин, директор по продукту в Альфа-Банке, основатель ProductHub.ru;
- Иван Русанов, владелец продукта в Mail.ru Group;
- Алексей Свиридо, дизайнер цифровых продуктов в Альфа-Банке;
- Николай Белоусов, аналитик, основатель агентства Your Partner Digital;
- Любовь Ардашева, методист GeekBrains и когнитивный психолог;
- Данила Терсков, куратор программы по digital-маркетингу в GeekBrains;
- Александр Фисунов, кандидат технических наук, декан факультета Java-разработки GeekBrains;
- Павел Тарасов, профессиональный веб-разработчик и преподаватель в GeekBrains.
Организаторы разыграют среди участников бесплатное обучение на образовательном портале. Узнать подробности и записаться можно на сайте карьерного марафона GeekBrains.
Фото на обложке: NordWood Themes/Unsplash
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