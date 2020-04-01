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GeekBrains проведет бесплатный карьерный марафон

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Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 6 по 17 апреля образовательная онлайн-платформа GeekBrains проведет карьерный марафон. В него войдут 23 вебинара по маркетингу, дизайну, программированию и управлению. Участие бесплатное, но количество мест ограничено.

GeekBrains проведет бесплатный карьерный марафон

Участники марафона прослушают лекции специалистов, в том числе рекрутеров, которые дадут советы по построению карьеры, а также выполнят практические задания.

Среди спикеров:

  • Елена Гордей, консультант по карьерному развитию, бывший директор по персоналу PepsiCo в СНГ;
  • Евгений Паршин, директор по продукту в Альфа-Банке, основатель ProductHub.ru;
  • Иван Русанов, владелец продукта в Mail.ru Group;
  • Алексей Свиридо, дизайнер цифровых продуктов в Альфа-Банке;
  • Николай Белоусов, аналитик, основатель агентства Your Partner Digital;
  • Любовь Ардашева, методист GeekBrains и когнитивный психолог;
  • Данила Терсков, куратор программы по digital-маркетингу в GeekBrains;
  • Александр Фисунов, кандидат технических наук, декан факультета Java-разработки GeekBrains;
  • Павел Тарасов, профессиональный веб-разработчик и преподаватель в GeekBrains.

Организаторы разыграют среди участников бесплатное обучение на образовательном портале. Узнать подробности и записаться можно на сайте карьерного марафона GeekBrains.

Фото на обложке: NordWood Themes/Unsplash

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