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«Попал в аварию – звони!»: сервис каршеринга поможет водителям оформить ДТП

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сотрудники каршеринга будут разбираться в обстоятельствах ДТП вместо водителей. Они приедут на место, подготовят все документы и пообщаются с представителями ГИБДД. Такую услугу начал предлагать «Делимобиль» своим клиентам из Москвы и Петербурга.

«Попал в аварию – звони!»: сервис каршеринга поможет водителям оформить ДТП

Кроме того, специалисты сервиса проверят, возможно ли составление Европротокола. В качестве моральной поддержки – нальют чая и довезут до станции метро или ближайшей машины каршеринга, сообщили в пресс-службе «Делимобиля».

Услуга «Подмога» в тестовом режиме работала в Москве и Санкт-Петербурге и, как сказали в компании, показала отличные результаты.

«После аварии пользователи, получившие помощь, не боялись возобновлять поездки как на своих, так и на каршеринговых автомобилях и не перестали пользоваться сервисом», – отметили в пресс-службе сервиса.

Сотрудники каршеринга прибудут на место ДТП в течение 40-50 минут, уточнили в «Делимобиле». 

В «Яндекс.Драйве» отметили, что у них с самого начала работы сервиса работает поддержка пользователей в нестандартных ситуациях.

«В случае попадания в ДТП сотрудники "Драйва" могут вызвать такси и заказать еду – если оформление затягивается, а также будут на связи все время, пока требуется водителю – ответ службы поддержки по телефону составляет в среднем всего 6 секунд», – уточнили в «Яндекс.Драйве».  

Там добавили, что их главная задача – «не допустить ДТП».

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Фото: Depositphotos.com, Делимобиль

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