«Попал в аварию – звони!»: сервис каршеринга поможет водителям оформить ДТП

Сотрудники каршеринга будут разбираться в обстоятельствах ДТП вместо водителей. Они приедут на место, подготовят все документы и пообщаются с представителями ГИБДД. Такую услугу начал предлагать «Делимобиль» своим клиентам из Москвы и Петербурга.
Кроме того, специалисты сервиса проверят, возможно ли составление Европротокола. В качестве моральной поддержки – нальют чая и довезут до станции метро или ближайшей машины каршеринга, сообщили в пресс-службе «Делимобиля».
Услуга «Подмога» в тестовом режиме работала в Москве и Санкт-Петербурге и, как сказали в компании, показала отличные результаты.
«После аварии пользователи, получившие помощь, не боялись возобновлять поездки как на своих, так и на каршеринговых автомобилях и не перестали пользоваться сервисом», – отметили в пресс-службе сервиса.
Сотрудники каршеринга прибудут на место ДТП в течение 40-50 минут, уточнили в «Делимобиле».
В «Яндекс.Драйве» отметили, что у них с самого начала работы сервиса работает поддержка пользователей в нестандартных ситуациях.
«В случае попадания в ДТП сотрудники "Драйва" могут вызвать такси и заказать еду – если оформление затягивается, а также будут на связи все время, пока требуется водителю – ответ службы поддержки по телефону составляет в среднем всего 6 секунд», – уточнили в «Яндекс.Драйве».
Там добавили, что их главная задача – «не допустить ДТП».
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!Фото: Depositphotos.com, Делимобиль
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Яндекс» закрыл сделку по покупке банка «Акрополь»
- 2 Российский сервис персонального онлайн-фитнеса Wowfit закрыл pre-seed раунд на $300 тысяч
- 3 Названа дата выпуска первого серийного электрогрузовика в России
- 4 «Почта России» автоматизирует предоставление скидок для маркетплейсов
- 5 «Зубная паста с просекко, грустная брокколи»: о чем люди говорят с чат-ботом онлайн-магазина