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ЦБ опубликовал черный список «нелегалов» на финансовом рынке

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Центробанк впервые опубликовал список нелегально действующих финансовых организаций – псевдо-брокеров, лже-кредиторов и финансовых пирамид. Мошенников определяют с помощью специальной системы мониторинга, сказано на сайте ЦБ.

ЦБ опубликовал черный список «нелегалов» на финансовом рынке

По данным на 1 июня, в черном списке числятся 1820 организаций. Это именно компании, а не физические лица и ИП, которые в список не вносятся, уточнили в ЦБ. Доступен поиск по списку: по названию организации, ИНН или адресу сайта.

Скриншот сайта ЦБ

«Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», – подчеркнули в ЦБ.

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Для выявления мошенников Центробанк использует специальную систему мониторинга, а также обращения граждан. Составить это обращение можно на сайте регулятора.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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