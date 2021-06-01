ЦБ опубликовал черный список «нелегалов» на финансовом рынке

По данным на 1 июня, в черном списке числятся 1820 организаций. Это именно компании, а не физические лица и ИП, которые в список не вносятся, уточнили в ЦБ. Доступен поиск по списку: по названию организации, ИНН или адресу сайта.

Скриншот сайта ЦБ

«Участник рынка для предоставления большинства финансовых услуг на территории Российской Федерации должен иметь лицензию Банка России или быть включенным в реестр регулятора. Если это условие не соблюдается, то, скорее всего, организация ведет деятельность нелегально, а потребители могут быть обмануты», – подчеркнули в ЦБ.

Для выявления мошенников Центробанк использует специальную систему мониторинга, а также обращения граждан. Составить это обращение можно на сайте регулятора.

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