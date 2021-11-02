ЦБ будет регулировать сервисы рассрочки на покупки в магазинах

Центральный банк (ЦБ) рекомендовал профессиональным кредиторам воздержаться от оформления рассрочек в обход закона о потребкредите (353-ФЗ). Такая практика позволяет кредиторам экономить, как минимум, на резервах и мешает адекватной оценке долговой нагрузки населения.

ЦБ выявил практики по предоставлению рассрочек на приобретение товаров в обход закона о потребкредите, сообщил «Коммерсантъ». По данным регулятора, профессиональные кредиторы (банки, микрофинансовые организации и др.) предоставляют потребителям рассрочки по оплате товаров (работ, услуг) без заключения договоров потребительского кредита (займа).

Банк России направил профессиональным кредиторам письмо, где указал, что считает, что отношения в рамках реализации потребителям товаров в рассрочку нуждаются в изменении их регулирования. ЦБ намерен подготовить предложения участникам рынка.

До этого момента ЦБ рекомендовал профессиональным кредиторам воздерживаться от «реализации потребителям товаров (работ, услуг) в рассрочку путем приобретения (прямо или косвенно) прав требования к потребителям, путем кредитования операторов сервисов рассрочки или участия в их капитале».

Регулятор охарактеризовал деятельность операторов сервисов рассрочки как явление, находящееся на начальных стадиях развития, но получающее все большее распространение. «Участие профессиональных кредиторов в реализации подобных практик по предоставлению рассрочки может свидетельствовать об обходе ими требований закона о потребительском кредите»,— заключили в ЦБ.

Как отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева, программы рассрочки — это простой продукт и общемировая практика. Но в России нет регулирования конкретно этой сферы и правил взаимодействия всех участников процесса. Пока платежи поступают, все в порядке, но если возникают проблемы, потребитель оказывается не защищен.

По словам директора «Ассоциации финансовой грамотности» Вениамина Каганова, такая рассрочка опасна тем, что люди не понимают, что заключают договор не с банком, а с неким третьим лицом, которое не является финансовой организацией и не поднадзорна ЦБ.

Представители торговли не поддерживают инициативу ЦБ. По мнению президента АКИТ Артема Соколова, подход регулятора повлечет за собой резкое сокращение предложений существующих сервисов рассрочки и снижение средних чеков в магазинах, которые пользовались подобными сервисами.

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