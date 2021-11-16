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ЦБ будет регулировать вовлечение граждан с низкой финансовой грамотностью в IPO завышенными ожиданиями

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Центральный банк (ЦБ) намерен приравнять к манипулированию завышенные обещания компаний при привлечении инвесторов к первичному публичному размещению акций (IPO). Такие практики необходимо регулировать, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

ЦБ будет регулировать вовлечение граждан с низкой финансовой грамотностью в IPO завышенными ожиданиями

Юдаева отметила положительный тренд на российском рынке, по ее словам, компании все более активно проводят IPO. Однако некоторые из них пытаются привлечь к этому людей с недостаточным уровнем финансовой грамотности через обещания роста акций на грани с манипулированием. Такие практики необходимо регулировать, заявила Юдаева.

«Важно научиться не вводить людей, которые работают на рынке, в заблуждение. В принципе, нам очень важно не допустить того, чтобы активное участие физлиц на рынке обернулось их массовым разочарованием и опять уходом с рынка надолго. Нам нужно, чтобы тренд, который мы сейчас наблюдаем, был устойчивым и здоровым», — отметила Юдаева.

Она пояснила, что некоторые обещания потенциальным инвесторам рассчитаны на их низкую финансовую грамотность и граничат с манипулированием. «Например, обещание роста акций компании, еще какие-то комментарии, которые направлены именно на то, чтобы привлечь тех, у кого, может быть, ниже финансовая грамотность, к этому активу», — заявиала Юдаева.

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Фото на обложке: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock

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