ЦБ будет регулировать вовлечение граждан с низкой финансовой грамотностью в IPO завышенными ожиданиями

Центральный банк (ЦБ) намерен приравнять к манипулированию завышенные обещания компаний при привлечении инвесторов к первичному публичному размещению акций (IPO). Такие практики необходимо регулировать, заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

Юдаева отметила положительный тренд на российском рынке, по ее словам, компании все более активно проводят IPO. Однако некоторые из них пытаются привлечь к этому людей с недостаточным уровнем финансовой грамотности через обещания роста акций на грани с манипулированием. Такие практики необходимо регулировать, заявила Юдаева.

«Важно научиться не вводить людей, которые работают на рынке, в заблуждение. В принципе, нам очень важно не допустить того, чтобы активное участие физлиц на рынке обернулось их массовым разочарованием и опять уходом с рынка надолго. Нам нужно, чтобы тренд, который мы сейчас наблюдаем, был устойчивым и здоровым», — отметила Юдаева.

Она пояснила, что некоторые обещания потенциальным инвесторам рассчитаны на их низкую финансовую грамотность и граничат с манипулированием. «Например, обещание роста акций компании, еще какие-то комментарии, которые направлены именно на то, чтобы привлечь тех, у кого, может быть, ниже финансовая грамотность, к этому активу», — заявиала Юдаева.

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