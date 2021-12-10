ЦБ предложил передавать третьим лицам «обезличенные кредитные истории» россиян

Банк России совместно с правительством РФ готовит поправки в ФЗ «О персональных данных» для урегулирования подходов к обработке обезличнных персональных данных клиентов в кредитных историях.

Об этом стало известно из опубликованного на сайте Банка России 10 декабря проекта основных направлений цифровизации финансового рынка на период до 2024 года.

В России на законодательном уровне собираются ввести понятие «обезличенные кредитные истории» и позволить банкам передавать такие сведения третьим лицам. Любые организации смогут использовать сведения из деперсонализированных кредитных историй в аналитических целях.

В настоящее время доступ третьих лиц к кредитной истории запрещен, если на это нет согласия гражданина. Исключение сделаны для целей подготовки статистики или исследований. Это не позволяет использовать накопленный массив для развития и внедрения новых технологий, разработки маркетинговых и скрининговых моделей платежеспособности населения, говорится в проекте.

Разработчики поправок уверены, что новые законодательные возможности позволять использовать данные без риска утечки информации.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность, что крупные экосистемы могут собирать данные о россиянах в обмен на бонусы и привилегии. Подобную практику она сравнила с продажей бус аборигенам и высказала предположение, что в дальнейшем это может привести к росту цен.

В июне 2021 года стало известно, что ЦБ собирается установить лимиты в 30% от совокупного капитала, которые банки могут тратить на нефинансовые активы. Регулирование коснется в первую очередь «Сбера», «ВТБ» и «Тинькофф».

Ранее в России уже пытались запустить проект по использованию данных из кредитных историй. НБКИ совместно со стартапом из «Сколково» Double Data стали оценивать кредитоспособность заемщиков по соцсетям, но столкнулись с иском от «ВКонтакте» из-за жалобы пользователя.

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