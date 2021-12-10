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ЦБ предложил передавать третьим лицам «обезличенные кредитные истории» россиян

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Банк России совместно с правительством РФ готовит поправки в ФЗ «О персональных данных» для урегулирования подходов к обработке обезличнных персональных данных клиентов в кредитных историях.

ЦБ предложил передавать третьим лицам «обезличенные кредитные истории» россиян

Об этом стало известно из опубликованного на сайте Банка России 10 декабря проекта основных направлений цифровизации финансового рынка на период до 2024 года.

В России на законодательном уровне собираются ввести понятие «обезличенные кредитные истории» и позволить банкам передавать такие сведения третьим лицам. Любые организации смогут использовать сведения из деперсонализированных кредитных историй в аналитических целях.

В настоящее время доступ третьих лиц к кредитной истории запрещен, если на это нет согласия гражданина. Исключение сделаны для целей подготовки статистики или исследований. Это не позволяет использовать накопленный массив для развития и внедрения новых технологий, разработки маркетинговых и скрининговых моделей платежеспособности населения, говорится в проекте.

Разработчики поправок уверены, что новые законодательные возможности позволять использовать данные без риска утечки информации.

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина выразила обеспокоенность, что крупные экосистемы могут собирать данные о россиянах в обмен на бонусы и привилегии. Подобную практику она сравнила с продажей бус аборигенам и высказала предположение, что в дальнейшем это может привести к росту цен.

В июне 2021 года стало известно, что ЦБ собирается установить лимиты в 30% от совокупного капитала, которые банки могут тратить на нефинансовые активы. Регулирование коснется в первую очередь «Сбера», «ВТБ» и «Тинькофф».

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Ранее в России уже пытались запустить проект по использованию данных из кредитных историй. НБКИ совместно со стартапом из «Сколково» Double Data стали оценивать кредитоспособность заемщиков по соцсетям, но столкнулись с иском от «ВКонтакте» из-за жалобы пользователя.

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Фото на обложке: Unsplash

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