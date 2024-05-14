ЦБ выявил случаи конфликта интересов у брокеров при IPO

Банк России выявил нарушения в работе брокеров при исполнении требований по предотвращению конфликта интересов на IPO. Как выяснилось, в электронной базе учета содержится не вся информация о подобных случаях. Об этом говорится в письме регулятора, опубликованном на сайте НАУФОР.

В качестве примера Центробанк привел ситуацию, когда брокеры одновременно оказывают услуги эмитенту и клиентам. При этом они не рассматривают это как конфликт интересов и не придпринимают никаких действий для исправления ситуации.

В одном из случаев, который приводится в письме, брокер не позволил клиентам самостоятельно выставить цену участия в IPO, вместо этого он выставил ее по верхней границе ценового диапазона.

ЦБ также сообщил и об эпизоде, когда брокер в ходе IPO одновременно оказывал услуги по андеррайтингу, а клиентам — услуги по брокерскому обслуживанию.

Регулятор также напомнил, что брокеры должны предотвращать конфликты интересов, чтобы снизить риск убытков у клиента. По закону, они должны информировать клиентов о возникновении конфликта интересов и вести учет информации об этом в электронном виде.

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