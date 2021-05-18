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Центральный детский магазин в Москве временно закрыли из-за нарушений противоэпидемических мер

Новости
Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Редактор новостного отдела RB.RU

Андрей Шляховский

Центральный детский магазин в Москве временно закрыт, в настоящий момент здание на Лубянке опечатано.

Центральный детский магазин в Москве временно закрыли из-за нарушений противоэпидемических мер

Управление Роспотребнадзора по Москве возбудило административное расследование в отношении АО «Лубянка-Девелопмент», сообщается на сайте ведомства. Компании вменяется: 

  • недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, посетители без масок и перчаток;
  • отсутствие в местах общего пользования оборудования по обеззараживанию воздуха;
  • недостаточный запас дезинфицирующих средств;
  • отсутствие результатов тестирования на COVID-19 сотрудников клининга и технический персонал.

«18 мая в отношении АО «Лубянка-Девелопмент» применен временный запрет деятельности по ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ с последующей передачей материалов дела в Тверской районный суд г. Москвы», добавили в Роспотребнадзоре.

16 мая в ЦДМ на Лубянке проходила встреча фанатов с создателями и актерами фильма «Майор Гром: Чумной доктор». За 2 часа до назначенного времени перед входом в ЦДМ были очереди: Baza сообщала о 5 тысячах человек, посетивших мероприятие.

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Фото на обложке: smith371 / Shutterstock.

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