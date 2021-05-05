Цена акции Berkshire Hathaway достигла предельно высокого значения для Nasdaq

Биржа Nasdaq на неопределенное время приостановила трансляцию котировок акций Berkshire Hathaway Уоррена Баффетта из-за слишком высокой цены – она достигла предельного значения, которое могут обрабатывать компьютеры. Проблему обещают решить в течение двух недель.

По сообщению The Wall Street Journal, в среду цена акции Berkshire Hathaway класса А достигла ~$429 496,7295. Эта предельная цифра, с которой компьютеры Nasdaq могут работать. Биржа приостановила трансляцию котировок акций на неопределенное время, добавив, что решат проблему до 17 мая.

Основатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффетт неоднократно высказывался, что не хочет дробить акции компании, потому что это привлечет внимание неквалифицированных инвесторов.

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