SoftBank продала весь свой пакет акций Nvidia за $5,8 млрд

Как сообщает Bloomberg, SoftBank Group неожиданно продала всю свою долю в Nvidia за $5,8 млрд. При этом ещё в марте компания активно инвестировала в чипмейкера — её доля в Nvidia составляла $3 млрд. Сделка стала частью масштабной стратегии основателя компании Масаёси Сона, которая направлена на создание собственной экосистемы в сфере искусственного интеллекта.

Перенастройка стратегии SoftBank под ИИ-рынок

SoftBank Group изначально начала инвестировать в Nvidia ещё в 2023 году, когда компания только набирала обороты на фоне роста спроса на графические процессоры для ИИ и дата-центров. К концу марта 2025-го SoftBank увеличила вложения в Nvidia почти до $3 млрд — это стало одной из самых прибыльных ставок группы за последние годы.

Рост котировок Nvidia и успешные результаты инвестиционного подразделения Vision Fund позволили компании показать рекордную чистую прибыль — 2,5 трлн иен (около $16,2 млрд долларов) во втором финансовом квартале. Этот показатель значительно превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали увидеть значение в 418 млрд иен.

На фоне этих результатов акции SoftBank выросли на 78% за три месяца, показав лучший рост с 2005 года. Целевая цена акции повысилась до $175.

От Nvidia — к собственной экосистеме ИИ

Теперь глава SoftBank Масаёси Сон активизирует инвестиции в искусственный интеллект и чипы. Он планирует запустить сеть дата-центров в проекте Stargate и инвестировать в OpenAI порядка $30 млрд.

Сейчас Сон ведёт переговоры с Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) и рядом других партнёров о создании крупнейшего в мире центра по производству оборудования для ИИ. Подобный проект обойдётся в $1 трлн.

Ранее в этом году SoftBank также рассматривала возможность приобретения американского производителя микрочипов Marvell Technology Inc и разработчика процессоров Ampere Computing за $6,5 млрд.

Ожидания рынка — неоднозначные

Несмотря на значительный рост акций SoftBank и успешные инвестиции в Nvidia, OpenAI и другие технологические компании, эксперты сохраняют осторожность. Высокая стоимость компаний в сфере ИИ и крупные капитальные затраты на строительство дата-центров и другой инфраструктуры вызывают вопросы о том, кто в итоге извлечёт максимальную выгоду от новой стратегии компании.

Ранее многие инвесторы рассматривали акции SoftBank как недорогой способ получить доступ к активам Arm — разработчику процессоров, принадлежащей SoftBank. По данным Finimize Research, эта стратегия оправдала себя: акции компании выросли более чем вдвое, значительно опередив рост чистой стоимости активов.

Контекст

SoftBank уже сотрудничала с Nvidia. В 2016 году она приобрела Arm Holdings и пыталась продать её Nvidia за $40 млрд, однако сделка была заблокирована антимонопольными органами. После этого SoftBank провела IPO Arm, а Nvidia осталась одним из крупнейших технологических партнёров группы.

Ранее Nvidia первой в мире компанией достигла рыночной капитализации $5 трлн. Это сделало её самой дорогой компанией в истории. Рывок был обеспечен рекордными $500 млрд заказов на процессоры для искусственного интеллекта.



