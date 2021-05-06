Ради частных инвесторов: Центробанк намерен усилить контроль за роботами-советниками

Центробанк намерен усилить контроль за работой роботов-советников и программ автоследования для частных инвесторов. Также ЦБ будет предъявлять требования разработчикам по защите данных клиентов.
Запустить программу надзора Центральный банк планирует с 1 апреля 2022 года, сообщает РБК.
Основной задачей новой программы ЦБ видит увеличение прозрачности и доступности подобных услуг, а также снижение рисков возможного манипулирования рынком.
По данным регулятора, 90% рекомендаций по фондовому рынку получают физические лица, 99,5% из них — с помощью специальных программ-советников и программ автоследования.
Согласно нынешнему законодательству, инвестиционные советники должны предоставлять свои услуги на основании договора с клиентом и в соответствии с его инвестиционным профилем. Закон не устанавливает контроль за выдачей рекомендаций, но предусматривает ответственность в случае убытков клиента из-за ненадлежащего поведения инвестсоветника. Программное обеспечение необходимо аккредитовать в ЦБ.
По мнению регулятора, применение подобных программ сопряжено с рисками, которые могут оказать существенное воздействие на финансовый рынок. Основной из них — «снижение доверия потребителей к таким сервисам и финансовому рынку в целом, например, за счет возможной массовой выдачи робоэдвайзерами рекомендаций, не соответствующих инвестиционным профилям инвесторов», считает ЦБ. Кроме того, массовое исполнение одинаковых рекомендаций программами автоследования может повлиять на рыночные котировки.
Интерес Центробанка с усилением контроля над фондовым рынком связывается с его ростом: на фоне снижения ставок по депозитам многие инвесторы начали переводить свои средства в ценные бумаги. В результате, по данным ЦБ, доля частных инвесторов на российском фондовом рынке выросла до 47%.
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Фото на обложке: Ovchinnikova Irina /
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