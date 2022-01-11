В России появится структура по выдаче международных сертификатов на органическую продукцию

С 2022 года российские и международные сертификаты на органическую продукцию будет выдавать структура, созданная на базе «Органик эксперт» и ФГБУ «ВГНКИ», сообщил «Национальный органический союз». Предполагается, что создание единого органа даст возможность сертифицировать большее количество производителей органики в России и ускорит рост российского органического рынка.

«Объединение в одну структуру двух сильных сертификаторов, но с разной специализацией, позволяет создать в России первую сертификационную структуру мирового уровня», — сообщил исполнительный директор «Национального органического союза» Олег Мироненко.

«Органик эксперт» является первой в РФ аккредитованной компанией в сфере органического производства с компетенциями в сфере растениеводства, переработки и специалистами с опытом работы в зарубежных сертификационных организациях.

В свою очередь, специалисты ФГБУ «ВГНКИ» имеют опыт в сфере животноводства, сертификации ветеринарных препаратов, кормов, кормовых добавок. Кроме того, наличие у ФГБУ «ВГНКИ» собственных лабораторий мирового уровня позволяет делать большое количество исследований высокого качества в сфере органического производства.

ФГБУ «ВГНКИ» является подразделением Всероссийского государственного Центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, подведомственного Россельхознадзору.

Создание объединенной сертификационной структуры на базе этих организаций позволит пройти аккредитацию в любом мировом аккредитационном органе, считает Мироненко. «Это возможность создать на территории России орган по сертификации, имеющий возможность выдавать как сертификаты российского, так и международных образцов», — отметил он.

С января 2020 года, когда в России вступил в силу закон об органическом производстве, по данным Национального органического союза, идет рост органического рынка. На сегодня в РФ зарегистрировано 105 органических производителей, которые включены в реестр Минсельхоза. Из них 38 сертифицированы в «Органик эксперт».

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