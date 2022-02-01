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Названы самые дорогие и дешевые города для жизни в России

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Росстат назвал самые дорогие и дешевые города для жизни в населенных пунктах России за 2021 год. Из 290 городов и поселков городского типа самым дорогим оказался Анадырь на Чукотке, дешевым — Назрань в Ингушетии.

Названы самые дорогие и дешевые города для жизни в России

Стоимость установленного набора из 264 видов потребительских товаров и услуг в Анадыре на 57% выше средних значений по стране, сообщил РБК.

Дешевле всего товары и услуги обходятся в Назрани, Канаше, населенных пунктах Мордовии и Саратовской области. При этом в Назрани набор товаров и услуг стоит на 25% меньше, чем в среднем по стране.

Столица России по относительной дороговизне оказалась за пределами первой десятки городов, а Санкт-Петербург вошел лишь в четвертую десятку.

Индекс стоимости жизни начали рассчитывать в 2011 году. Показатель помогает определить место отдельных городов России по уровню цен по сравнению с Россией в целом, поясняли в ведомстве.  При расчете индекса стоимости жизни не учитывается размер среднего дохода жителей. 

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Фото на обложке: Andrei Stepanov / Shutterstock

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