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Китай ограничит иностранные инвестиции в IT-стартапы

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Правительство Китая планирует ужесточить правила привлечения иностранных инвестиций для технологических компаний. Китайские власти составят «черный список» отраслей и технологий, при работе с которыми стартапам существенно ограничат привлечение иностранного капитала.

Китай ограничит иностранные инвестиции в IT-стартапы

Разработкой «черного списка» занимаются представители Национальной комиссии развития и реформ, Министерства коммерции, ЦБ и регулятора рынка ценных бумаг, сообщила Financial Tiems. Ожидается, что его опубликуют до конца 2021 года.

В список войдут «уязвимые» отрасли, например, связанные с использованием данных или технологий, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности КНР. Инициатива затронет компании из этих секторов, использующие так называемую «структуру с переменной долей владения» (VIE, Variable Interest Entity), но уже существующих компании она не коснется.

В июле 2021 года власти Китая также запретили привлекать иностранные инвестиции через VIE китайским компаниям предлагающим услуги частного образования. 

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Фото на обложке: jo.pix / Shutterstock

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