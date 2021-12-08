Китай ограничит иностранные инвестиции в IT-стартапы

В список войдут «уязвимые» отрасли, например, связанные с использованием данных или технологий, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности КНР. Инициатива затронет компании из этих секторов, использующие так называемую «структуру с переменной долей владения» (VIE, Variable Interest Entity), но уже существующих компании она не коснется.