Китай ограничит иностранные инвестиции в IT-стартапы

Правительство Китая планирует ужесточить правила привлечения иностранных инвестиций для технологических компаний. Китайские власти составят «черный список» отраслей и технологий, при работе с которыми стартапам существенно ограничат привлечение иностранного капитала.
Разработкой «черного списка» занимаются представители Национальной комиссии развития и реформ, Министерства коммерции, ЦБ и регулятора рынка ценных бумаг, сообщила Financial Tiems. Ожидается, что его опубликуют до конца 2021 года.
В список войдут «уязвимые» отрасли, например, связанные с использованием данных или технологий, которые потенциально могут представлять угрозу национальной безопасности КНР. Инициатива затронет компании из этих секторов, использующие так называемую «структуру с переменной долей владения» (VIE, Variable Interest Entity), но уже существующих компании она не коснется.
В июле 2021 года власти Китая также запретили привлекать иностранные инвестиции через VIE китайским компаниям предлагающим услуги частного образования.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: jo.pix /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Капитализация большинства IT-компаний после удачных IPO упала как минимум на 20%
- 2 Американский регулятор начал расследование против Tesla по жалобе акционеров
- 3 Смена курса: чем занимаются китайские EdTech-стартапы после запрета платных образовательных услуг
- 4 Как выйти на китайский рынок с пищевой продукцией — кейс чайной компании из России
- 5 Как начать производство товаров в Китае — гайд от предпринимателя с 15-летним опытом
ВОЗМОЖНОСТИ
09 декабря 2021
10 декабря 2021
10 декабря 2021