«Лента» планирует запустить сеть дискаунтеров

Группа «Лента» планирует запустить собственную сеть дискаунтеров и рассматривает для этого уже существующие бренды, сообщают «Известия». Как отмечают эксперты, именно этот формат в 2025 году показывал самые высокие темпы роста по сравнению с другими сегментами. Выход на рынок нового крупного игрока может усилить конкуренцию с действующими дискаунтерами, включая «Чижик».

«Лента» активизировала работу с брендами в портфеле

По данным «Известий», для запуска «Лента» может использовать уже существующие в её портфеле бренды, рассказал изданию топ-менеджер крупной торговой сети. Представитель ритейлера отказался от комментариев.

Косвенно на такую возможность указывает и регистрационная активность компании. В ноябре 2025 года «Лента» подала заявки на регистрацию товарных знаков «Семья» и «Семья гипервыгода». Формат заявки подразумевает аренду площадей, демонстрацию товаров, а также услуги по обеспечению пищевыми продуктами и напитками. Одноимённую региональную сеть группа приобрела летом 2021 года.

Дискаунтеры — самый быстрорастущий формат продовольственного ритейла

На насыщенном продовольственном рынке именно магазин, в котором товары продаются по ценам ниже среднерыночных, остаются одним из немногих сегментов с двузначными темпами роста как по выручке, так и по числу торговых точек.

По данным аналитического агентства Infoline, на которые ссылаются «Известия», в III квартале 2025 года совокупная выручка «жёстких» дискаунтеров составила 338,9 млрд рублей. Выручка топ-10 FMCG-ритейлеров за тот же период составила 3,17 трлн рублей.

Самый известный и быстрорастущий игрок в сегменте — дискаунтер «Чижик» (входит в X5 Group). В III квартале 2025 года его выручка выросла на 65,3%, до 103,8 млрд рублей, следует из расчётов Infoline.

Выручка «Ленты» превысила 780 млрд рублей за девять месяцев

За девять месяцев 2025 года выручка «Ленты» составила 781,4 млрд рублей, что на 25,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года, пишут «Известия».

В долгосрочной стратегии «Ленты» заявлена цель увеличить выручку до 2,2 трлн рублей к 2028 году при среднегодовом темпе роста 26%. Достичь этого компания планирует за счёт органического роста, фокуса на малые форматы, развития логистики, а также обновления и редизайна текущего портфеля магазинов.

Какие сети «Лента» приобрела за последние годы

За последние несколько лет группа существенно расширила портфель.

«Семья»: летом 2021 года «Лента» приобрела региональную сеть «Семья» в Пермском крае за 2,35 млрд рублей. В периметр сделки вошли магазины крупного формата. После закрытия сделки торговые точки были поэтапно перезапущены под брендом «Ленты».

Billa: в 2021 году «Лента» приобрела российский бизнес австрийской Rewe Group за €215 млн. В сделку вошёл 161 супермаркет в Москве и Московской области.

«Монетка»: в 2023 году группа купила уральскую сеть из более 2,1 тыс. магазинов формата «у дома», расположенных преимущественно в Уральском федеральном округе и Западной Сибири.

«Молния — Spar»: летом 2025 года «Лента» приобрела компанию «Молл», управляющую 18 супермаркетами, 49 магазинами формата «у дома» под брендом Spar и тремя распределительными центрами в Челябинской области.

«Реми»: в конце 2025 года ритейлер закрыл сделку по покупке 67% дальневосточной сети, в которую вошли 115 торговых точек в Приморском и Хабаровском краях и Сахалинской области, включая 44 дискаунтера «Экономыч». По данным «Известий», эта сделка обеспечила присутствие «Ленты» во всех федеральных округах России.

OBI Россия: 13 января 2026 года группа объявила о покупке бизнеса OBI в России через приобретение активов сети. Под контроль «Ленты» переходят 25 торговых объектов общей площадью 263 тыс. кв. м. Таким образом ритейлер впервые зашёл в специализированный сегмент товаров для дома и ремонта.