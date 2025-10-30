«Чёрная пятница» в 2025-м: только 13% россиян верят в скидки

По данным исследования сервиса SuperJob, интерес к «чёрной пятнице» в России продолжает снижаться. Только 13% россиян верят, что во время ноябрьских распродаж цены действительно падают, тогда как две трети опрошенных считают акции маркетинговым приёмом. Готовность совершать покупки в рамках распродажи также снизилась почти вдвое.

Покупатели с доходом выше 100 тыс. не верят в «чёрную пятницу»

Всё больше покупателей уверены, что скидки в этот период носят формальный характер — продавцы лишь имитируют снижение цен. Женщины демонстрируют чуть больший оптимизм: 15% из них считают акции честными — против 11% среди мужчин.

Наибольший уровень доверия зафиксирован среди молодёжи до 35 лет — 17%. Среди респондентов старше этого возраста вера в реальные скидки значительно ниже. Кроме того, чем выше доход, тем сильнее недоверие: россияне с зарплатой выше 100 тысяч рублей чаще считают «чёрную пятницу» манипуляцией.

Готовность к покупкам снижается второй год подряд

Снижается не только вера в честные скидки, но и реальный интерес покупателей. Если в 2024 году в распродажах планировали участвовать 10% россиян, то в 2025-м — лишь 6%.

Женщины проявляют больший интерес к шопингу во время акций (9% против 4% среди мужчин). При этом люди с доходом до 100 тысяч рублей готовы делать покупки чаще, чем те, кто зарабатывает больше (8% против 4%). Для россиян с низким доходом даже небольшие скидки сохраняют значение, тогда как обеспеченные потребители воспринимают акции как форму маркетингового шума.

Средний бюджет на покупки в рамках «чёрной пятницы» за год сократился на 2 тысячи рублей — до 18,5 тыс. рублей. Это снижение на 11%, что указывает на более осторожный подход россиян к расходам и отсутствие доверия к ценам даже в период традиционных скидок.

Покупают в основном одежду и технику — это хотя бы «разумно»

Несмотря на падение интереса, структура покупательского спроса практически не изменилась. Как и в прошлые годы, россияне чаще всего планируют приобретать одежду (20%), бытовую технику (18%) и обувь (12%). Эти категории стабильно удерживают лидерство, так как позволяют совместить практическую выгоду с ощущением «разумной покупки».

Однако эксперты отмечают, что даже в этих сегментах всё больше клиентов предпочитают сравнивать цены на маркетплейсах и в офлайн-магазинах до начала распродаж. Это свидетельствует о растущем потребительском скепсисе и более рациональном подходе к шопингу.

Контекст

Несмотря на общий рост скепсиса, исследования показывают, что часть россиян всё же готовится к «чёрной пятнице» осознанно. По данным портала «Выберу.ру», в 2025 году 69% россиян планируют участвовать в распродаже — на 8% больше, чем годом ранее. При этом каждый третий уже составил список покупок и определил бюджет заранее.

Большинство покупателей (54%) собираются потратить до 15 тыс. рублей, а ещё треть — не более 50 тыс. рублей. Однако подход к акциям становится всё более рациональным: 11% участников мониторят цены заранее и фиксируют их до начала распродажи, чтобы убедиться, что скидки реальны. Такой «контрольный шопинг» отражает новую тенденцию — россияне всё чаще участвуют в акциях, но делают это осознанно и с недоверием к рекламным обещаниям.



Фото: Roberta Sant'Anna / Getty Images