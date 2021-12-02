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«Циан» запустил аналитический сервис для рынка коммерческой недвижимости

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

«Циан» запустил аналитический сервис CRE.Space для рынка коммерческой недвижимости, сообщила пресс-служба компании. Предполагается, что запуск этого сервиса адаптирует возможности управления данными для оптимизации издержек бизнеса.

«Циан» запустил аналитический сервис для рынка коммерческой недвижимости

Новый аналитический инструмент позволяет закрывать множество сценариев для пользователей:

  • поиск объектов;
  • поиск контактов лиц, принимающих решения;
  • мониторинг свободных помещений от собственников в реальном времени;
  • динамика цен и аудит корректности ценообразования;
  • помощь в сравнительном подходе при оценке стоимости активов.

При этом «Циан» удалось добиться очень широкого охвата и качественной актуализации по этим данным, подчеркнули в компании.

«Для бизнеса время – это ключевой стратегический ресурс, поэтому нам важно минимизировать его затраты. Сервис СRE.Space направлен на решение как раз такой задачи», — отметил директор БЮ «Коммерческая недвижимость» «Циан» Михаил Васильев.

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Фото на обложке: 4045 / Shutterstock

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