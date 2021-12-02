«Циан» запустил аналитический сервис для рынка коммерческой недвижимости

«Циан» запустил аналитический сервис CRE.Space для рынка коммерческой недвижимости, сообщила пресс-служба компании. Предполагается, что запуск этого сервиса адаптирует возможности управления данными для оптимизации издержек бизнеса.
Новый аналитический инструмент позволяет закрывать множество сценариев для пользователей:
- поиск объектов;
- поиск контактов лиц, принимающих решения;
- мониторинг свободных помещений от собственников в реальном времени;
- динамика цен и аудит корректности ценообразования;
- помощь в сравнительном подходе при оценке стоимости активов.
При этом «Циан» удалось добиться очень широкого охвата и качественной актуализации по этим данным, подчеркнули в компании.
«Для бизнеса время – это ключевой стратегический ресурс, поэтому нам важно минимизировать его затраты. Сервис СRE.Space направлен на решение как раз такой задачи», — отметил директор БЮ «Коммерческая недвижимость» «Циан» Михаил Васильев.
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