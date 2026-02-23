Циан меняет подход к найму: компания «настоятельно рекомендует» кандидатам использовать ИИ в тестовых заданиях
Использование ИИ на этапе отбора поможет оценить не только результат, но и процесс работы с инструментами, скорость выполнения задач и соблюдение этических стандартов.
Циан обновил требования к выполнению тестовых заданий для разработчиков: теперь кандидатам на позиции в Product & Technology и HR «настоятельно рекомендуют» использовать ИИ. Такой подход позволит оценить не только финальный результат, но и сам процесс работы с ИИ — качество решений, эффективность взаимодействия с инструментами и скорость выполнения задач.
Циан разработал профиль ИИ-компетенций и уже применяет его при найме IT-специалистов
В Циане заявили, что формируют рабочую среду, в которой искусственный интеллект становится управляемой, безопасной и естественной частью повседневной деятельности. В компании подчеркнули: нормализация владения ИИ-инструментами служит основой для эффективных инвестиций и выступает ключевым конкурентным преимуществом. Такой подход позволяет внедрять ИИ не только в технические процессы, но и в HR-функции.
В 2026 году в компании создали профиль компетенций по работе с искусственным интеллектом. В нём подробно описаны все ключевые навыки, необходимые для продуктивного использования ИИ-инструментов. Эта модель уже применяется при отборе специалистов в подразделения Product & Technology — в перспективе её планируют распространить на всех сотрудников компании.
AI-компетенции стали критерием при отборе кандидатов
Директор по информационным технологиям Циана Максим Радюков сообщил, что сегодня более 75% разработчиков компании уже применяют искусственный интеллект в работе. По его словам, владение ИИ-инструментами становится рыночной нормой и превращается в значимое конкурентное преимущество.
Внедрение ИИ на этапе отбора позволяет не только выявлять технические способности кандидатов, но и формировать культуру грамотного и безопасного использования технологий в компании.
Контекст
В 2025 году две трети IT-специалистов (66%) столкнулись с проблемами при поиске работы. Более половины опрошенных (55%) полагают, что внедрение искусственного интеллекта только осложнило процесс трудоустройства — пройти через алгоритмические «фильтры» стало сложнее, а число этапов отбора заметно возросло.
IT-рынок впервые за пять лет вошел в зону сокращения: в январе 2026-го число открытых вакансий уменьшилось на 39% по сравнению с прошлым годом, тогда как количество резюме, напротив, увеличилось на 30%. На одну позицию сегодня претендуют до 300 кандидатов. Около 60% из них прибегают к помощи нейросетей при написании сопроводительных писем. Это вынуждает работодателей тратить дополнительные ресурсы на очные технические собеседования, чтобы верифицировать реальные навыки претендентов.
