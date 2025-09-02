Мошенники всё чаще атакуют корпоративные почты

«Лаборатория Касперского», Почта Mail и Hi-Tech Mail провели исследование и выяснили: хотя каждый второй россиянин считает себя способным распознать мошеннические письма, на деле большинство замечает лишь очевидные уловки или не понимает механизмов фишинга. При этом исследование фиксирует рост персонализированных атак, которые способны запутать даже HR-директоров крупных компаний.

Люди думают, что справятся

Опрос «Лаборатории Касперского», Почты Mail и Hi-Tech Mail охватил почти 4000 респондентов.

49% заявили, что уверенно отличают мошеннические сообщения.

24% признались, что распознают только самые грубые уловки.

23% сказали, что знаний мало, но осторожность помогает.

То есть половина россиян искренне верят в свою цифровую броню, хотя уязвимостей у неё больше, чем у Windows 98.

Простые лайфхаки не спасают

Чтобы защитить себя, 27% опрошенных никогда не кликают по сомнительным ссылкам. 15% критически анализируют текст сообщений, еще 10% респондентов обращают внимание на адрес отправителя. Каждый десятый установил защитное ПО, 9% используют двухфакторную аутентификацию. Лишь немногие доходят до проверки доменного имени в строке браузера или звонков отправителю по альтернативным каналам.

В теории такие меры выглядят убедительно, но против современных фишинговых атак «проверка курсором» эффективна примерно так же, как оберег из фольги.

Кибермошенники перешли в «премиум-сегмент»

По словам эксперта «Лаборатории Касперского» Романа Деденка, сегодня мошенники умеют персонализировать как тексты сообщений, так и прикреплённые файлы.

«Мы видели фишинговые рассылки под видом инструкций от отдела кадров. Мошенники персонализировали документы и усыпляли бдительность», — отметил он, добавив, что без продвинутых защитных технологий бизнес и частные пользователи рискуют остаться беззащитными.

Техника против человеческого фактора

Со стороны почтовых сервисов тоже идёт работа. Руководитель группы спам-анализа Почты Mail Дмитрий Моряков отметил, что сервис применяет машинное обучение и антиспам-фильтры для отсечения опасных писем. При этом он подчеркнул, что пользователям важно ежедневно оставаться внимательными, поскольку социальная инженерия строится на противостоянии: либо атака отражается, либо человек становится её жертвой.

Контекст

Опрос, состоявшийся в июле 2025 года, включал выборку из 3996 россиян, проживающих в разных субъектах России. Рынок киберугроз развивается быстрее, чем навыки пользователей. Сегодняшние фишинговые кампании становятся изощрёнными, а доверие к собственным «детективным» способностям зачастую оборачивается слабым звеном.