В новосибирском крематории установили первый в России цифровой колумбарий

В новосибирском крематории появился первый в России цифровой колумбарий. Он представляет собой сооружение в виде склепа, в котором есть место для урны с прахом и монитора, на котором транслируется видеоролик об умершем.
Об установке цифрового памятника в новосибирском крематории пишет издание Сиб.фм. Уточняется, что это первый подобный памятник в России.
Сам памятник представляет собой сооружение в виде склепа, которая выполнена из камня. С одной стороны склепа есть место для урны с прахом умершего, а на лицевой стороне склепа установлен монитор, на котором транслируется видеоролик в память о покойном.
Памятник разработал и запатентовал инженер из Набережных Челнов Марсель Мухаметшин. Он рассказал изданию, что в 2018 году он презентовал свою идею на выставке в Екатеринбурге, где его работой заинтересовались сотрудники новосибирского крематория.
По словам дизайнера новосибирского крематория Павла Бабкина, такие памятники, в отличие от традиционных надгробий с фотографиями, дадут возможность показать ушедших людей такими, какими они были при жизни — их родственникам, детям и внукам.
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Фотое: сиб.фм
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