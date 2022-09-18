В Бразилии ожидают рекордно низкие запасы кофе

Бразилия, крупнейший в мире производитель кофе, страдает от нехватки зерен. Президент Национального совета по кофе Сайлас Бразилейро заявляет, что спустя полгода запасы кофе опустятся до рекордно низкого уровня.

Слова Бразилейро передает Bloomberg. Чиновник ожидает, что к марту запасы зерен опустятся до 7 млн мешков по 60 кг каждый, в то время как комфортными аналитики считают запасы в размере 9-12 млн мешков.

Запасы «настолько малы, что даже если в следующем году у нас будет хороший урожай, Бразилия едва сможет удовлетворить спрос [на кофе], — отметил член правления группы экспортеров Cecafe Нельсон Карвальяеш. — Нам просто нужен дождь».

По данным исследовательской компании HedgePoint Global Markets, потребление напитка в этом году выросло на 3,5% за последние два года.

Запасы арабики на портовых складах американской биржи ICE Futures уже достигли самого низкого за последние 23 года уровня. На этом фоне стоимость фьючерсов на арабику в Нью-Йорке выросла на 11% в годовом исчислении, и аналитики ожидают, что цены продолжат расти.

«Мировые цены продолжат расти, и одна из главных причин — неопределенность с поставками из Бразилии», — рассказал Bloomberg старший аналитик Rabobank Гильерме Мория.

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