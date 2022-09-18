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В Бразилии ожидают рекордно низкие запасы кофе

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Бразилия, крупнейший в мире производитель кофе, страдает от нехватки зерен. Президент Национального совета по кофе Сайлас Бразилейро заявляет, что спустя полгода запасы кофе опустятся до рекордно низкого уровня.

В Бразилии ожидают рекордно низкие запасы кофе

Слова Бразилейро передает Bloomberg. Чиновник ожидает, что к марту запасы зерен опустятся до 7 млн мешков по 60 кг каждый, в то время как комфортными аналитики считают запасы в размере 9-12 млн мешков.

Запасы «настолько малы, что даже если в следующем году у нас будет хороший урожай, Бразилия едва сможет удовлетворить спрос [на кофе], — отметил член правления группы экспортеров Cecafe Нельсон Карвальяеш. — Нам просто нужен дождь».

По данным исследовательской компании HedgePoint Global Markets, потребление напитка в этом году выросло на 3,5% за последние два года.

Запасы арабики на портовых складах американской биржи ICE Futures уже достигли самого низкого за последние 23 года уровня. На этом фоне стоимость фьючерсов на арабику в Нью-Йорке выросла на 11% в годовом исчислении, и аналитики ожидают, что цены продолжат расти.

«Мировые цены продолжат расти, и одна из главных причин — неопределенность с поставками из Бразилии», — рассказал Bloomberg старший аналитик Rabobank Гильерме Мория.

Фото: Unsplash

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