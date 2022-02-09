Объем нелегального контента в России в 2021 году вырос вместе с числом блокировок

Число заблокированных в судебном порядке пиратских сайтов в России удвоилось в 2021 году, однако при этом почти на четверть вырос и объем пиратского контента.

Роскомнадзор в прошлом году ограничил доступ к 59 тыс. пиратских ресурсов и их копиям. В 2020 году было заблокировано 30 тыс. таких ресурсов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на статистику ведомства.

Регулятор связывает рост числа блокировок с повышением спроса населения на цифровой контент на фоне удаленной работы во время пандемии.

В то же время, по данным WebKontrol, за прошлый год объем пиратского контента в рунете увеличился на 24%. Аналитики компании отмечают, что количество пиратских ссылок в соцсетях и других ресурсах, где контент могут размещать сами пользователи, удвоилось. При этом отмечается снижение количестванелегального контента зарубежных мейджоров на торрентах в несколько раз.

Group-IB за 2021 год выявила 6 млн ссылок на пиратский контент в рунете, тогда как в 2020 году их число составляло 2,3 млн. Выросло и количество сайтов, где размещается нелегальный контент, — с 21,7 тыс. до 32,5 тыс. Число доменов, которые используются пиратами, выросло более чем в три раза — до 197,6 тыс.

Как борются с пиратским контентом сейчас:

Правообладатель может обратиться в суд, чтобы ограничить доступ к пиратскому ресурсу. Такое право дает закон «Об информации». На основании судебного решения доступ ограничивается и к «зеркалам» ресурсов.

Группа крупнейших правообладателей и интернет-ресурсов 1 ноября 2018 года добровольно подписала меморандум о противодействии пиратству, согласно которому правообладатели вносят ссылки на нелегально размещенные фильмы и сериалы в специальный реестр (который курирует Медиакоммуникационный союз, МКС) а поисковики удаляют их из выдачи.

Меморандум подписали в том числе «Газпром-медиа», «Национальная медиа-группа», ВГТРК, «Первый канал», «Яндекс», VK, Rambler и другие.

На этой неделе компании подписали обновленную версию меморандума — она позволит целиком удалять домены пиратских сайтов. Однако этот вариант документ заработает после принятия и вступления в силу закнопроекта, который закрепит этот механизм. Документ был внесен в Госдуму 15 июля 2021 года.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash