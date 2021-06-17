Идет набор стартапов в «Акселератор креативных индустрий»

С 24 июня по 31 августа пройдет «Акселератор креативных индустрий» для стартапов в сфере рекламных технологий, исполнительских искусств, архитектуры, контента и новых медиа. Подать заявку можно до 23 июня.
По словам организаторов, участники пройдут образовательную программу и получат возможность:
- найти новых клиентов и увеличить продажи;
- подготовиться к привлечению инвестиций;
- познакомиться и пообщаться с представителями индустрии и другое.
Также стартапы смогут пройти постакселерационную программу и провести переговоры с потенциальными заказчиками из B2B-сегмента.
Присоединиться к акселератору могут зарегистрированные в Москве проекты с командой от двух человек и продуктом с первыми продажами. Также нужно соответствовать ОКВЭД и направлениям отбора.
Организаторы: АНО «Агентство креативных индустрий», Департамент предпринимательства и инноваций города Москвы.
Подробности и форма для заявки доступны на сайте.
Фото на обложке: Unsplash
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