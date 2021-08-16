Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России создадут интерактивную карту креативных локаций

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Креативные агентства создадут интерактивную карту необычных локаций России. На ней отметят, в частности, продакшн-студии, лофты для проведения съемок и интервью, точки для запоминающихся фотосессий и коворкинги.

В России создадут интерактивную карту креативных локаций

Интерактивную карту креативных локаций под названием «КРЕАЧЕЛЛАМЭП» будут создавать основатели, арт и бренд-директоры и руководители отделов агентств SETTERS, SLAVA и Zebra Hero. На карте отметят самые необычные места и оригинальные заведения в городах страны. География – вся Россия.

На карту также планируют внести полезные для профессионального сообщества локации: продакшн-студии, лофты для проведения съемок и интервью, точки для запоминающихся фотосессий, коворкинги, качественные центры печати.

«Проект докажет, что неповторимые бары и кафе, улицы и закоулки, дома и постройки, памятники и развалины, парки и пространства есть как в столицах, так и в самых удаленных от них регионах», – отметили авторы проекта. 

Кроме того, в создании карты может принять участие кто угодно. Для того, чтобы предложить авторам проекта необычную локацию, нужно:

  • выложить в Instagram три необычные локации города (с адресами) до 20 августа включительно;  
  • добавить описание, почему эти места можно считать креативными;
  • отметить аккаунт @CREACHELLA.MOSCOW и поставить #КРЕАЧЕЛЛАМЭП.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Shutterstock.com

Как пострадавшему от пандемии бизнесу получить помощь?

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На российском рынке труда выросло число вакансий и уровень зарплатных предложений — исследование
  2. 2 Сбербанк может выйти из проекта развития ЕБС
  3. 3 Лизинг оборудования: что это и кому подойдет
  4. 4 Кофе-корнер: инструкция для начинающих
  5. 5 Большинство россиян оказались недовольны своей работой из-за маленькой зарплаты
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

17 августа 2021

«Цифровые технологии» от РФРИТ

17 августа 2021

Акселератор Коммуникаций

18 августа 2021

Цифровой форсаж атомных городов

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма