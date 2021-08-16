В России создадут интерактивную карту креативных локаций

Креативные агентства создадут интерактивную карту необычных локаций России. На ней отметят, в частности, продакшн-студии, лофты для проведения съемок и интервью, точки для запоминающихся фотосессий и коворкинги.

Интерактивную карту креативных локаций под названием «КРЕАЧЕЛЛАМЭП» будут создавать основатели, арт и бренд-директоры и руководители отделов агентств SETTERS, SLAVA и Zebra Hero. На карте отметят самые необычные места и оригинальные заведения в городах страны. География – вся Россия.

На карту также планируют внести полезные для профессионального сообщества локации: продакшн-студии, лофты для проведения съемок и интервью, точки для запоминающихся фотосессий, коворкинги, качественные центры печати.

«Проект докажет, что неповторимые бары и кафе, улицы и закоулки, дома и постройки, памятники и развалины, парки и пространства есть как в столицах, так и в самых удаленных от них регионах», – отметили авторы проекта.

Кроме того, в создании карты может принять участие кто угодно. Для того, чтобы предложить авторам проекта необычную локацию, нужно:

выложить в Instagram три необычные локации города (с адресами) до 20 августа включительно;

добавить описание, почему эти места можно считать креативными;

отметить аккаунт @CREACHELLA.MOSCOW и поставить #КРЕАЧЕЛЛАМЭП.

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Фото: Shutterstock.com